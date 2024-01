Откриха нови доказателства за зараждането на живота на Земята преди 3,5 млрд. години

И зследователи откриха нови части от пъзела на зараждането на първия живот на Земята, съобщи електронното издания "Юрикалърт".

Микроорганизмите са първите форми на живот на нашата планета. Данните са записани в скали на възраст 3,5 милиарда години чрез геохимични и морфологични следи като химични съединения или структури, които тези организми са оставили след себе си. Въпреки това все още не е ясно кога и къде се е зародил животът на Земята, както и в кой период се е развило разнообразието от видове в тези ранни микробни общности.

Доказателствата са оскъдни и често спорни.

Сега екип от изследователи, ръководени от университетите в Гьотинген, Германия, и "Линей" в град Векшьо, Швеция, разкриха ключови факти за най-ранните форми на живот.

В скални проби от Южна Африка те откриха доказателства, датиращи отпреди около 3,42 милиарда години за безпрецедентно разнообразен въглероден цикъл, включващ различни микроорганизми. Това изследване показва, че през палеоархайския период в екосистемите вече са съществували сложни микробни общности.

