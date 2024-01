Смъртта на Слънцето ще убие живота на Земята, но той може да еволюира отново

Ж ивотът на нашата планета съществува от няколко милиарда години. Досега младите звезди са имали привилегирована позиция в търсенето ни на извънземен живот. В края на краищата е по-лесно да се сравняват миналото и настоящето, отколкото да се спекулира за бъдещето. Изследванията обаче показват, че не трябва да отхвърляме по-старите звезди като домакини на носещи живот планети, дори ако тези звезди са умрели - въпреки че смъртта сякаш, не е толкова добра за живота.

