Д вама военни снайперисти от 3-ти механизиран батальон – Благоевград – Борислав Чаргарски и Валентин Митков – гостуваха в „Телеграфно подкастът“, където разказаха за реалността на професията извън клишетата в киното и видеоигрите. Според тях съвременната война с дронове не обезсмисля работата им, а изисква още по-висока дисциплина и маскировка.

„Ние се обучаваме цял живот за този изстрел. Ако има такава заповед, ние ще я изпълним“, заявиха снайперистите Борислав Чаргарски и Валентин Митков в отговор на въпрос дали биха изпълнили заповед да убият човек.

По думите им дроновете ги правят по-умни и по-предпазливи, като споделят, че многократно са успявали да се скрият от тях по време на учения.

„Видят ли те, край, мъртъв си“, сподели Борислав Чаргарски.

От футболното игрище до снайперската двойка

Борислав Чаргарски и Валентин Митков са бивши професионални футболисти – съответно с 12 и с 11 години опит на терена, включително в „Пирин“ Благоевград. От една година двамата работят като снайперска двойка, като се познават от родния си град и от общия си спортен път.

„По принцип е трудно да отнемеш живот и не трябва да става това нещо. Но ние за това се готвим. Да имаш един изстрел точен. И целта да бъде поразена“, каза Борислав Чаргарски.

Двамата признават, че не са получавали бойна заповед за поразяване на жива цел, но на въпрос дали сърцето им би се свило в подобен момент, отговарят откровено:

„Не сме получавали такива заповеди, но предполагам, че да“, заявиха Борислав Чаргарски и Валентин Митков.

Митовете на Холивуд и реалността на полигона

Снайперистите подчертават, че в реалната работа никой не действа сам – снайперистът и спотърът (наблюдателят) функционират като единен организъм, като всеки трябва да владее и двете роли. Спотърът изчислява дистанцията, вятъра и метеорологичните условия, дава корекциите по оптиката и следи попадението.

„Снайперистът има два изстрела най-много. Ако първия не влезе, със втория се коригираш“, посочиха снайперистите Борислав Чаргарски и Валентин Митков.

При разбора на филми като „Враг пред портата“ двамата отчитат като реалистично единствено умението за продължително неподвижно лежане, докато в останалото лентата според тях е остаряла с романтизирания образ на самотния стрелец. Те критикуват и трилъра „Телефонна кабина“, където пропуск от 200–300 метра определят като недопустим за професионалист.

На полигона двамата са поразявали цели на големи дистанции: Валентин на 930 метра по метален гонг 50 на 50 см с пушка „Застава М91“ (калибър 7,62х54), а Борислав на 680 метра на курса в Црънча. На полигона в Сливница пък тренират точност по балони на 300, 400 и 500 метра.

Физиология, маскировка с „гили“ и живот без блясък

Снайперистите обясняват, че успешният изстрел в последните секунди изисква пълен контрол върху дишането и липса на рязко усилие при натискане на спусъка.

„Имаш 2–3 секунди, в които изпускаш почти всичкия въздух. Оставяш малко кислород и спираш дишането. Точно в момента на изстрела не дишаш въобще“, обясниха снайперистите.

По думите им спусъкът трябва да се натиска така, че изстрелът да изненада самия стрелец, за да не се измести оръжието. Основното правило остава маскировката:

„Вижда ли се един снайперист, той значи вече е мъртъв“, подчертаха те.

В разговора те разказват и за тежки условия при неподвижност с часове – както при около нула градуса, когато пръстите започват да измръзват, така и при летни жеги в маскировъчния костюм „гили“ по време на състезание в Сливен през 2020 г., където печелят трето място в България.

„Слънцето се върти. Ти в началото заставаш някъде на сянка... От един път те огрява слънцето и вътре в гилито почваш да вриш. Усещах как почвам да се задушавам от самата жега и направо усещаш как почва да ти причернява пред очите... Но стискаш зъби и продължаваш“, разказват снайперистите.

Борислав описва и ситуация от курс на открито без друго прикритие освен едно дърво, в чиято корона остава клекнал около два часа и половина, докато краката му напълно изтръпват. Според двамата обемната мускулатура от фитнеса не помага при преходи от 9–10 км с раница над 20 кг и пушка от 5 до 8 кг, а залагат на издръжливост, кръгови тренировки, бойни спортове и колоездене.

„Пред монитора е по-удобно, отколкото да си на позиция в реалния живот. Когато те пече слънцето 10 часа в гората, не е същото като да си на климатика вкъщи и да гледаш през оптиката. Влизат за малко, виждат как точно стоят нещата и си тръгват“, заявиха Борислав Чаргарски и Валентин Митков по адрес на младежите, привлечени от шутъри и симулатори.

„Ако обича да му е чистичко и приятно, пак не е за него. Защото там, където ние лежим или стоим, не е подредено... Може да легнеш и в самата кал. Лежали сме“, допълниха снайперистите.