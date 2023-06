Стотици мистериозни структури, открити в сърцето на Млечния път, зашеметиха учените

П овечето от нас дори не могат да си представят какво се крие отвъд нашата Слънчева система, но астрофизиците в САЩ са открили цяла колония от невероятни структури в центъра на Млечния път.

Учените вече знаят, че мистериозни, намагнетизирани нишки висят в космоса, но ново разследване разкрива цяла нова популация от тях и установи, че те умело сочат в посока към галактическия център.

Те също са различни от нишките, които преди това са били открити от астрофизика Фархад Юсеф-Заде през 80-те години на миналия век. Тези гигантски, едноизмерни нишки са открити висящи вертикално близо до Стрелец A*, централната свръхмасивна черна дупка на нашата галактика.

An international team of astrophysicists has discovered hundreds of mysterious structures in the center of the Milky Way galaxy https://t.co/yS6PgW6ZHw