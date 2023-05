НАСА може да предупреди 30 минути преди опустошителна слънчева буря да удари Земята

У бийствените слънчеви бури могат да спрат интернета и захранването за часове – и ще имате само 30 минути, за да се подготвите, според проучване на НАСА.

Американската космическа агенция е разработила нова система с изкуствен интелект, която да предвижда кога разрушителни събития ще връхлитат Земята.

Системата е най-модерното, с което разполагаме и въпреки това ни дава само 30 минути, които може да не са достатъчни, за да се подготвим за пълен мрак.

Въпреки това хората вече могат да предприемат стъпки, за да се подготвят за екстремно слънчево събитие. Някои от тях са да се приготви комплект за оцеляване и да се отпечатат копия на цифрови документи.

От НАСА обявиха разработването на компютърен модел, наречен DAGGER (официално Deep Learning Geomagnetic Perturbation) през март, но изследването вече набира обществена популярност.

Международен екип от изследователи на Frontier Development Lab – партньорство, включващо НАСА, Геоложката служба на САЩ и Министерството на енергетиката на САЩ – използва AI, за да търси връзки между слънчевия вятър и геомагнитните смущения.

Изследователите са приложили AI метод, наречен „задълбочено обучение“, който обучава компютрите да разпознават модели въз основа на предишни примери.

Екипът използва технологията, за да идентифицира връзките между измерванията на слънчевия вятър от хелиофизичните мисии.

Тези мисии са сонди, внимателно разположени в космоса, за да създадат набор от сензори, които работят заедно, за да изучават слънцето.

Екипът е тествал DAGGER срещу две геомагнитни бури през август 2011 г. и март 2015 г.

Системата може бързо и точно да предвиди въздействието на бурята в световен мащаб.

Водещият автор Вишал Упендран от Междууниверситетския център за астрономия и астрофизика в Индия каза в изявление: „С този изкуствен интелект вече е възможно да се правят бързи и точни глобални прогнози и да се вземат информирани решения в случай на слънчева буря, като по този начин минимизираме – или дори предотвратяваме – опустошителните последствия върху обществото.“

Слънчевите бури също могат да направят системите за глобално позициониране по-малко точни, което е проблем преди всичко за прецизното сондиране и на други технологии. Може да има и прекъсвания на и на GPS.

Бурята също може да причини комуникационни проблеми и да добави радиация около северния и южния полюс, което вероятно ще принуди авиокомпаниите да пренасочат полетите си. Някои вече са го направили.

През 1859 г. масивна геомагнитна супербуря, известна като събитието Карингтън, предизвикала мощни изхвърляния на коронална маса към Земята.

102 years ago #Today, the biggest solar storm of the 20th century hit Earth.



You know a solar storm is serious when buildings burst into flame, which happened around 02:00 GMT to a telegraph exchange in Sweden.



What would happen today?



[read more: https://t.co/chKdUnDuWc] pic.twitter.com/QLymVNZdCW