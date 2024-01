"Ние сме голямо караоке семейство": Оливия Уайлд сподели, че децата ѝ са нейните най-добри приятели

Д ецата на Оливия Уайлд пораснаха!

Актрисата присъства на премиерата на "Кейт", моноспектакъл, написан и изпълнен от Кейт Берлант, в Калифорния в неделя и ексклузивно говори за двете си деца.

„Те са толкова страхотни“, казва Уайлд за семейството си. „Вече ги чувствам като и тийнейджъри, но ние се забавляваме много. Те са най-добрите ми приятели.”

