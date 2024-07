"Небесни прозорци": Идеалното място за живот на астронавти на Луната

У чените са открили доказателства за подземни пещери на Луната, в които може да се настанят бъдещи астронавти.

Според нова статия в списание Nature Astronomy на повърхността на Луната са открити над 200 ями, много от които биха могли да бъдат входове към подземни тунели. Една от тези ями, ямата Mare Tranquillitatis, може да води към тунел на дълбочина над 500 метра под земята.

Много от ямите на повърхността на Луната са наречени "небесни прозорци", тъй като са се образували от пропадането на лавови тръби под повърхността.

"Първото доказателство за срутищни ями, които потенциално осигуряват достъп до пещерни канали, се появи от анализа на данните, получени от Selenological and Engineering Explorer (SELENE) през 2009 г., които впоследствие бяха потвърдени от изображенията, заснети от камерата на Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) от 2012 г. насам", пишат авторите в статията.

"Въпреки че сега са открити повече от 200 ями в различни лунни геоложки условия и географски ширини, все още не е сигурно дали някой от тези отвори може да доведе до разширени пещерни канали под повърхността."

