"Не са тези, които си мислите, че са": Жените серийни убийци

Ж ените серийни убийци често остават под радара. Те са по-уникална порода, като представляват едва около 16,7% от серийните убийци. Но още повече, че образът на серийния убиец може да бъде изненадващ, когато става въпрос за жени.

"Той няма да е този, който си мислите, че е. Вероятно това е медицинска сестра, баба, майка, някой, когото не бихте очаквали", казва Мариса Харисън, професор по психология в Пенсилванския държавен университет в Харисбърг, пред Newsweek.

34-годишната серийна убийца Луси Летби е бивша неонатологична сестра в Англия, която между юни 2015 г. и юни 2016 г. е убила седем бебета и е направила опит да убие други шест. През 2020 г. тя е обвинена в осем убийства и десет опита за убийство.

Нейните методи, които бяха разкрити по време на 10-месечен съдебен процес, включваха инжектиране на бебетата с въздух или инсулин, прехранване и физическо насилие с медицински инструменти. На 21 август 2023 г. Летби е осъдена на доживотен затвор.

"Бихте ли си помислили, че една обучена квалифицирана медицинска сестра би била способна да прояви небрежност, да не говорим, че тази жена така жестоко е наранила едно от бебетата в областта на корема, че патологът свидетелства, че нараняванията са равносилни на такива, че бебето изглежда така, сякаш го е блъснал камион", казва Харисън.

Харисън, която е автор на книгата "Също толкова смъртоносен: Харисън: "Психология на жените серийни убийци", казва, че този невзрачен аспект от личността на жените серийни убийци често е причината те да "могат да се измъкнат" за по-дълго време от мъжете серийни убийци. Всъщност 39% от жените серийни убийци работят на позиции, свързани със здравеопазването, точно като Летби.

"Обикновено жената е човек, от когото никога не бихте очаквали да нарани друг. Нашата представа за медицинска сестра не е убиец или нашата представа за майка не е убиец. Другото нещо е, че някой, който вреди на другите, не е в нашата схема за жените. Хората просто не смятат, че жените могат да правят това", казва Харисън.

Един следовател от ФБР дори веднъж заяви, че няма такова нещо като жена сериен убиец.

"Това не е вярно", казва Харисън.

Харисън и нейният екип са написали първия известен ѝ документ, в който се сравняват демографските данни, мотивите, методите и характеристиките на психичното здраве на мъжете и жените серийни убийци.

Жените серийни убийци обикновено са бели, образовани, омъжени и в ролята на грижещи се за деца. Във всички случаи, които Харисън проучва, жените серийни убийци са се насочили към поне една жертва, която е била дете, възрастен или немощен човек - хора, които са имали "малък шанс да се противопоставят".

