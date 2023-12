"Те изпитват истинска жажда за смърт и убийства": Тийнейджъри замислят зверства онлайн

К огато на 11 февруари Бриана Гей излиза от дома си, тя смята, че отива на среща с приятел. Но по време на това, което детективите определят като "върховно предателство", 16-годишната тийнейджърка е била примамена от момиче с "убийствени намерения".

Малко повече от два часа по-късно Бриана, която е транссексуална, е намушкана 28 пъти в главата, шията и гърба с ловен нож в парка в Кълчет, близо до Уорингтън, Англия.

В седмиците преди престъплението двама 15-годишни младежи, наричани момичето X и момчето Y, старателно планирали убийството, като си разменяли хиляди текстови съобщения в WhatsApp. Това съобщи Sky News.

В Кралския съд в Манчестър станало ясно, че убийците са споделяли "мрачни мисли" и са разказвали за увлечението си по серийни убийства, насилие, мъчения и смърт.

Докато разговорите им преминавали от филми на ужасите към мисли за убийство, те съставили списък на техните жертви, включващ Бриана и още четири други деца.

В един от чатовете те обсъждали как биха могли да убият едно момче, като го обесят.

Главният инспектор на полицията в Чешир Майк Евънс смятал, че съобщенията били с "трансфобски" характер. Той посочил, че момичето Х е било “обсебено” от Бриана, докато момчето Y наричало жертвата "то". Инспекторът посочил, че не е установен мотив за убийството. "В момента тя е неизвестна", коментирал Евънс.

Brianna Ghey's headteacher reveals school has introduced mental health support after students and staff were left 'shocked' and 'angry' by murder of 'iconic' transgender teenager https://t.co/EbolLWAZAE pic.twitter.com/obKSWHYDfX — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 21, 2023

"Те изпитват истинска жажда за смърт и убийства", обяснил той.

Пред съдебните заседатели станало ясно, че момичето Х се е похвалило, че е дало на Бриана свръхдоза гел с ибупрофен в седмиците преди смъртта ѝ.

Майка ѝ Естер Гей си спомнила, че тя е била "наистина болна", и добавила: "Тя се превиваше от болка и крещеше: "Мисля, че ще умра".

В друг чат момичето Х казало на момчето Y, че Бриана от Бърчууд, Уорингтън, се е съгласила да се срещнат.

От кореспонденцията станало ясно, че момчето Y е имало намерение да носи със себе си нож.

"Ще се срещнем в 12 ч. при дървените стълбове в Линеар, ще разгледаме отново плана и ще ти покажа къде ще я убия, а след това двамата ще отидем до библиотеката, за да се срещнем с нея”, планирали тийнейджърите.

"Прережи гърлото на Бриана, когато започне да се свлича към земята, забий ножа в гърба ѝ, после ще ми подадеш ножа. Искам да я пробода поне веднъж, дори и да е мъртва, защото е забавно", коментирали още момичето Х.

Бриана не спазила уговорката от 28 януари заради семеен ангажимент, но след като се съгласила на нова среща две седмици по-късно, момичето X казало на момчето Y, че е "много развълнувана" - в нощта преди убийството.

На кадрите от камерите за видеонаблюдение се вижда как Бриана се качва в автобуса, за да се срещне с двойката, и поглежда телефона си, когато изпраща на майка си съобщение, в което пише "В автобуса съм сама, страх ме е", предава Sky News.

"Мисля, че това е върховното предателство", коментирал главен инспектор Еванс.

"Тя е мислела, че има приятел, а всъщност този приятел е планирал да я убие", допълнил той.

В часовете след убийството, момичето Х споделило в интернет пост за нейната "невероятната приятелка" Бриана.

В показания пред полицията момичето Х коментирало, че жертвата е напуснала парка с млад мъж от Манчестър.

Двамата тийнейджъри били арестувани в рамките на 24 часа, след като тялото на Бриана било намерено от детективите.

В спалнята на момчето Y са открили нож и напоени с кръв дрехи. На пода в спалнята на момичето Х е намерена смачкана бележка, описана като "план за убийство", със заглавие:

"Събота, 11 февруари 2023 г. Жертва: Бриана Гей", съобщава Sky News.

"Мислеха си, че могат да отнемат друг човешки живот, и че никога няма да бъдат хванати", казал старши инспектор Еванс.

Полицаят описал двамата убийци като "интелигентни деца", въпреки тяхната възраст и проблеми с психичното здраве.

Момичето X, за което се твърди, че има "черти" на аутизъм, казало пред съдебните заседатели, че е видяло как момчето Y намушква Бриана пет или шест пъти, след като е чуло писъци.

Момчето Y, което постепенно спряло да говори след ареста си и било диагностицирано с аутизъм и селективен мутизъм, написало показанията си, като заявило, че е дал ножа си на момичето X, което е намушкало Бриана.

След като двойката била осъдена, заместник-прокурорът на Кралската прокуратура (CPS) Урсула Дойл заявил: "И двамата са еднакво отговорни за планирането и извършването на убийството."

Дойл посочила, че двамата "изглежда са имали смъртоносно влияние един върху друг и са превърнали в реалност онова, което може би е започнало като мрачни фантазии за убийство".