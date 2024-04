Амелия Дайър: Забравената серийна убийца от зловещата "ферма за бебета"

К огато мислим за серийни убийци, си представяме психопати, които убиват за удоволствие, хора, които изпитват извратена тръпка от отнемането на живот. Но едни от най-ужасяващите серийни убийци в историята са тези, които са убивали единствено с цел печалба.

Смята се, че Амелия Дайър, викторианска медицинска сестра, е убила стотици бебета в продължение на 30 години. Защо е направила нещо толкова отвратително? Просто, за да спечели бързо пари.

Коя е била Амелия Дайър?

Amelia Dyer.



A midwife, credited as being one of the most prolific murderers in British history.



Estimates based on timelines & years active connotes that she likely killed between 200-400 babies. pic.twitter.com/j63toN2DAN — Chima (@chimaihueze) October 29, 2020

Амелия Дайър е родена през 1837 г. в малкото селце Пайл Марш близо до Бристол в Обединеното кралство. Тя произхожда от почтено семейство, баща ѝ е майстор обущар, и се научава да чете и пише от ранна възраст. Това обаче не означава, че младостта ѝ не е била белязана от трагедия.

Майка ѝ била психично болна (вследствие на тиф) и често получавала пристъпи на насилие. Амелия е принудена да се грижи за болната си майка, докато тя умира през 1848 г. По това време Амелия губи и две по-малки сестри.

След смъртта на баща ѝ през 1849 г. семейството на Амелия се разпада. Тя решава да се премести в Бристол, където среща бъдещия си съпруг Джордж Томас. Скоро след запознанството си с Джордж тя започва да се обучава за медицинска сестра.

По време на обучението си като медицинска сестра тя влиза в контакт с безскрупулна акушерка на име Елън Дейн. Дейн запознава Амелия с концепцията за отглеждане на бебета. Скоро Амелия се отказва от професията на медицинска сестра и приема много по-доходоносната длъжност на "фермер на бебета".

Кратък урок по "бебешко фермерство"

По онова време животът на неомъжената майка във Великобритания е поразително мрачен. Самотното родителство е било крайно осъждано. Това затруднявало намирането на честна работа за самотните майки, а повечето трудови домове не ги приемали, тъй като са възприемани като „неморални“.

Самотните майки се сблъскват с тежкия живот, в който се борят да се грижат за децата си и същевременно да печелят достатъчно, за да оцеляват. Много често те имали само две възможности: проституция (която крие много опасности, включително повторна бременност) или да се отърват от детето.

За съжаление, във викторианска Англия службите за приемна грижа и осиновяване почти не са били обект на държавен надзор. Това води до появата на „ферми за бебета“. Бебешкият фермер се приближавал до нещастна майка и ѝ предлагал да вземе бебето от ръцете ѝ.

Те вземали такса от майката и ѝ обещавали, че детето ще живее щастливо. В действителност децата често се сблъсквали с много по-лошо бъдеще, отколкото ако бяха останали с гладуващите си майки. Отглеждането на бебета е било изгодно само ако фермерите са имали начин да се отърват от децата. Това е нещо, в което Амелия Дайър се оказва твърде умела.

To death. She was executed by lethal injection in 2002. To this day, she's one of the most culturally relevant serial killers in history.



1. AMELIA DYER pic.twitter.com/BRCdc8DP5H — Chelsea Fantasy 💙⚽ (@serialkillx) April 19, 2022

Убийства

Като фермерка на бебета Дайър се обръщала към самотните майки и обявявала, че ще кърми и осиновява бебе срещу голямо еднократно заплащане. Възнаграждението варирало от около 10 паунда (1000 паунда в днешни пари) до около 80 паунда (за богати семейства, които искали да се отърват от неудобни деца).

Тя се уверявала, че те вярват, че е почтена (след като е работила като медицинска сестра) и омъжена. Нейните „клиенти“ нямало как да знаят каква ужасна съдба е подготвила за децата.

Изглежда, че отначало Амелия държи на думата си, но тя вече имала план - да убива бебета.

В един момент Амелия сякаш осъзнава, че отглеждането на бебета е много по-изгодно, ако просто остави децата да умрат. Да остави децата гладни значително намалявало разходите ѝ.

Кога е започнала да ги убива, е спорно. Някои експерти смятат, че тя е започнала да души децата скоро след като е станала фермер на бебета. Други смятат, че е започнала тази практика едва след като е прекарала известно време в затвора.

През 1879 г. Дайър е заловен за първи път. Един лекар се усъмнил в огромния брой смъртни случаи на деца, които Амелия го помолила да удостовери. Именно той я докладва на властите.

Идеята, че една жена е способна на масови убийства на деца, е била толкова чужда на викторианските съдилища, че Дайър се отървава леко. Тя е осъдена само за груба небрежност и се отървава с шестмесечна присъда в трудов лагер. Предполага се, че това преживяване почти я е сломило психически. Когато напуснала затвора, тя била още по-объркана, отколкото когато влязла.

След като напуска затвора, Дайър се опитва да се върне към работата на медицинска сестра. Това не продължава дълго. Смята се, че към този момент Дайър злоупотребява с алкохол и опиум и не може да се задържи на нормална работа. Няколко пъти се забърква в проблеми със закона, като всеки път завършва в лудница-не и в затвора.

Смята се, че Дайър може да е симулирала невменяемост. Тя е научила всичко за лудостта от майка си, а времето, прекарано като медицинска сестра в лудница, означава, че е знаела как да извлече най-доброто от престоя си там.

Take two folks! This week Big Jenz and I will talk about Amelia Dyer, she’s a wack ass baby farmer. Hope you enjoy!! pic.twitter.com/NmpZreQS1q — Bad Bitchez (@bebadpod) October 22, 2019

В крайна сметка Дайър се връща към отглеждането на бебета. В този период зловещите исторически източници разкриват, че тя започнала да убива бебетата веднага щом попадали в нейната "ферма", за да увеличи печалбите си. Съзнавайки, че търсенето на смъртни актове може бързо да я върне зад решетките, тя просто започнала да хвърля труповете на бебетата в реките.

Броят на изчезналите деца и несигурният, по който се отървавала от телата им, привличат вниманието на полицията. В продължение на години Дайър и семейството ѝ избягват полицията, като се местят многократно между различни градове. Когато усещала, че ще бъде заловена, Дайър просто прекарва известно време в приют, докато нещата се успокоят.

Забравеният убиец

Въпреки че е един от най-плодовитите серийни убийци в историята, Дайър до голяма степен е забравена днес. Всеки знае името на Джак Изкормвача, но Дайър не е получил такова запомнящо се прозвище.

Твърди се, че това е така, защото престъпленията ѝ са били толкова ужасни. Хората във викторианска Англия просто не са могли да осъзнаят, че една жена (която според обществото е трябвало да се грижи за децата) може да върши такива ужасни неща.

Днес ние знаем истината. И мъжете, и жените са еднакво способни на голямо добро и голямо зло. Но все пак е трудно да се повярва напълно на дълбочината, до която Амелия Дайър е стигнала, и то в името на лесните пари.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase