"Не обичам да бъда известна": Адел коментира скорошната си поява на мач на NBA

А дел мрази да е известна и не се страхува да го покаже.

По време на концерт в Лас Вегас в събота вечер, 16-кратната носителка на „Грами“ разказа за вирусния мем от NBA, на който лицето й изглежда нещастно, разкривайки, че тя нарочно е искала да изглежда разстроена.

Adele Explains Why She Looks Annoyed in Viral NBA Meme: ‘These Motherf---ers Are Filming Me Against My Will' https://t.co/14aqa1iMXt