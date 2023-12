Адел бе отличена на галата "Жените в развлекателната индустрия"

Б ританската певица Адел беше отличена с наградата за лидерство "Шери Лансинг" на галата "Жените в развлекателната индустрия", организирана от "Холивуд рипортър", предаде Асошиейтед прес.

Watch @Adele accept the 2023 Sherry Lansing Leadership Award at THR's #WomenInEntertainment gala pic.twitter.com/UbDYu1r7se

Приемайки отличието, Адел отдаде почит към многото жени в живота ѝ, включително майка ѝ, баба ѝ и лелите ѝ, които са допринесли за оформянето на нейния свят и личност още от детството ѝ.

Наградата - признание за кариерните ѝ постижения, новаторството и филантропската ѝ дейност в Холивуд, беше връчена на Адел от актрисата и носителка на "Оскар" Хелън Мирън.

Мирън аплодира певицата за музикалните ѝ умения и каза, че е усетила "тръпка", когато е слушала дебютния ѝ сингъл "Hometown Glory".

Congratulations to @Adele, the recipient of this year's THR #WomenInEntertainment Sherry Lansing Leadership Award https://t.co/XOehPFUpfz pic.twitter.com/C8hsJLVIG2