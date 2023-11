Адел потвърди: Омъжих се!

А дел потвърди брака си с Ричард Пол по време на телевизионно шоу. Според слуховете двойката е сключила брак миналата година. Тогава тя предизвика интерес, като нарече 41-годишния спортен агент свой "съпруг", пише NOVA.

Сега певицата е потвърдила брака си в комедийното шоу на най-добрия си приятел Алън Кар в Лос Анджелис, предаде Dailymail. Един от зрителите разказа: "Бях на комедийното шоу на Алън Кар в Лос Анджелис и Адел беше в публиката. Алън попита дали някой се е оженил наскоро и Адел извика "Аз".

Публиката разказва още, че 35-годишната певица се е забавлявала искрено в публиката, заедно с приятел. „Охраната ѝ влезе, само за да ѝ донесе храна. Изобщо не се интересуваше дали хората са я видели”, добавят зрителите.

Миналия месец Рич беше попитан от водещата на CBS Гейл Кинг за слуховете, че двамата с Адел са се врекли един на друг. Журналистката попита дали трябва да се обръща към Адел с "госпожа Пол" следващия път, когато говори с нея, а той отвърна: "Не съм от хората, които поставят личния си живот. Той не е за медиите”, заяви той.

Rolling in deep love: Every sign that Adele and Rich Paul are married https://t.co/tIzvxurRpL pic.twitter.com/O0soicV87H