За първи път от близо 20 години: Адел се вози в метрото

А дел се почувства като тийнейджърка, когато през декември предприе първото си пътуване с метрото от близо 20 години насам, съобщи Music News.

35-годишната музикална суперзвезда разкри, че наскоро се е возила в лондонското метро за първи път от почти 20 години.

Adele worstelde jarenlang met angst voor metro: ’Ik was bang en claustrofobisch’ https://t.co/Rsc3jrs53p pic.twitter.com/B47VnUxTA8 — Privé (@prive_nl) January 27, 2024

По време на неотдавнашния си концерт в Лас Вегас Адел обясни, че не се е возила в метрото от бомбените атентати през 2005 г., при които загинаха 52 души, а над 700 бяха ранени.

"Дори не се страхувах да пътувам в метрото. Обичах го. Напомняше ми за тийнейджърските ми години", разказа певициата за скорошното си преживяване.

"Наистина не съм била в метрото в Англия, не и откакто съм известна. Това е, откакто се случи терористична атака там. Изплаших се, защото имам клаустрофобия", добави тя.

Изпълнителката на Rolling in the Deep, която сега живее в Лос Анджелис, разказа, че е преодоляла страха си, когато се е качила на метрото, за да отиде на "Mamma Mia! The Party" в O2 Arena през декември.

"Имах среща преди това. Така че трябваше да стигна дотам за около 45 минути, а това е два часа път в задръстване", обясни Адел. "Така че трябваше да се кача на метрото, а срещата ми изискваше да съм с пълна прическа и грим. Така че аз много приличах на певицата Адел“.

"Качих се в метрото и бях с маска. В интерес на истината с мен имаше много охранители и няколко приятели, но се чувствах като у дома си. Никога няма да предположите какво се случи, но аз, по дяволите, заспах!", разказа звездата.

Изпълнителката на "Hometown Glory" добави, че ѝ е харесало да вземе метрото след толкова много години.

"А после стигнах до O2 и трябваше да мина през хиляди и хиляди хора", спомня си Адел. "Тогава хората започнаха да ме разпознават, но аз нямах време".