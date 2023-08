"Не ни остава време": Императорските пингвини са застрашени от изчезване

Т опенето на ледовете в Антарктида по време на размножителния сезон на императорските пингвини през 2022 г. доведе до пълен провал на четири от петте размножителни колонии в море Белингсхаузен.

Сателитни снимки показват, че нито едно от новородените по тези места не е оцеляло.

Опустошителното събитие е първият регистриран неуспех в размножаването на императорските пингвини. Ако ледовете продължат да се топят, вследствие на изменението на климата, учените предупреждават, че това няма да е последното опустошително събитие.

"Никога досега не сме виждали императорски пингвини да се размножават в такъв мащаб в рамките на един сезон. Загубата на лед в този регион през антарктическото лято направи много малко вероятно новородените пингвини да оцелеят", казва картографът Питър Фретуел от Британската антарктическа служба.

