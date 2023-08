Мащабна климатична катастрофа е "спряла" живота в Европа преди 1 млн. години

И нтердисциплинарен екип от археолози, антрополози и учени, занимаващи се с изучаване на Земята, е открил доказателства, че силно застудяване в северноатлантическия регион преди около 1,1 милиона години е унищожило всички архаични хора, населявали тогава Европа.

Както току-що бе съобщено в списание Science, това масивно и внезапно застудяване през епохата на ранния плейстоцен е направило огромни части от Европа практически необитаеми за период от около 4000 години и е трябвало да минат още 200 000 години, преди архаичните хора ловци-събирачи отново да се разхождат из континента.

Въз основа на проучването на древни вкаменелости, открити в Испания, изследователите, участващи в новото проучване, смятат, че обреченият вид е бил Homo erectus, един от по-известните членове на еволюционната линия, от която в крайна сметка се е появил Homo sapiens.

Homo Erectus, or 'upright man', is an extinct species of human that occupies an intriguing spot within the human evolutionary lineage. #History #Denisovan #HomoErectus #HomoFloresiensis https://t.co/hduV96i3XB