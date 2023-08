Гробницата за ядрени отпадъци на 100 хил. години: Какво се крие под земята в "Онкало"

С лед няколко години Финландия ще започне да депонира ядрено гориво под земята в "Онкало", където възнамерява да го остави за хилядолетия.

Ерика Бенке обяснява, че обиколката в "Онкало", което се намира на 450 м. под земята, е изнервяща. В местността са издълбани скалите, които са превърнати в тунели, преназначени за съхранение на високорадиоактивни отпадъци. BBC пише че, складираните отпадъци ще се съхраняват в продължение на 100 000 години в обособените скали.

