Даян Уорън най-накрая получи своя "Оскар" след 13 номинации

О свен с хитовите си композиции, авторката на песни Даян Уорън доскоро беше известна и с резултата 13 на 0 - 13 номинации за "Оскар" в категорията за оригинална песен от филм и нито една спечелена награда. Всичко това се промени наскоро, когато именно на 13-ата церемония за отличията на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, Уорън най-сетне получи своя "Оскар", макар и почетен, предаде БТА.

Даян Уорън е първият автор на песни, отличен с тази награда.

Преди това почетни отличия в музикалните категории са присъждани на трима именити композитори на филмова музика - Алекс Норт, Лало Шифрин и Енио Мориконе.

По-рано през годината Уорън работи в звукозаписното студио, когато идва неочаквано телефонно обаждане. Насреща е Дейвид Рубин, бивш президент на американската киноакадемия, който има добра новина - тя най-после ще получи "Оскар".

Авторката на песни първоначално отказва да повярва. "Не, не съм аз. Аз съм тази, която губи през цялото време".

Даян Уорън е номинирана за "Оскар" за песен от филм 13 пъти. И 13 пъти се връща у дома с празни ръце, за пореден път през март тази година. От 2015 г. насам тя получава номинация почти всяка година.

Тази статистика никога не е притеснявала и обезкуражавала 66-годишната Уорън. На нея просто ѝ харесва да бъде "в играта", но вече е започнала да се чуди дали някога ще получи своя "Оскар".

Всичко се променя на 13-ата церемония

за отличията на Управителния съвет на американската кинокадемия. Даян Уорън е сред четиримата носители на почетен "Оскар" заедно с Майкъл Джей Фокс, Юзан Палси и Питър Уеър.

"Не знаех дали публиката ще се смее, ако знае, че страдам"

Наградата ѝ е връчена от Шер, на чийто хит "If I Could Turn Back Time" е автор.

"Чаках 34 години, за да произнеса това: "Искам да благодаря на Академията", каза Даян Уорън в благодарствената си реч на наградната церемония. Призьорката не пропусна и да се пошегува, поглеждайки към статуетката "Оскар":

"Мамо, най-накрая си намерих мъж. Знам, че си искала той да е хубаво еврейско момче, но наистина е трудно да направиш разликата".

Уорън си спомня, че през 1966 г., когато е 10-годишна, гледа филма "Родена свободна", чиито песен и музика на Джон Бари са отличени с "Оскар". "Това ме разтърси. Показа ми красотата на музиката във филмите", споделя авторката на песни.

Родената в Калифорния Даян Уорън още от ранна възраст осъзнава, че иска да пише песни, черпейки вдъхновение от класики от 60-те и 70-те години на миналия век на "Бийтълс", Стиви Уондър, Дъсти Спрингфийлд.

Уорън е писала песни за изпълнители от ранга на Шер, Селин Дион, "Аеросмит", Уитни Хюстън, Бионсе, Лейди Гага.

Тя е автор на девет песни, заемали първото място в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, и на 32 песни, намирали място в Топ 10. Сред тях са "If I Could Turn Back Time" на Шер, "Because You Loved Me" на Селин Дион, "How Do I Live" на Лиан Раймс, "I Don't Want to Miss a Thing" на "Аеросмит".

Уорън е носителка на награди "Грами", "Еми", "Златен глобус", "Полар".

Въведена е в Залата на славата на авторите на песни и има звезда на холивудската Алея на славата.

Сред най-известните ѝ песни, номинирани за "Оскар", са "Because You Loved Me" от "Поверително и лично", "How Do I Live" от "Въздушен конвой", "I Don't Want to Miss a Thing" от "Армагедон".

Даян Уорън не крие, че макар досега да не е печелила престижната статуетка на киноакадемията в надпревара, тя просто обича "Оскар"-ите и възможността да бъде част от този свят.