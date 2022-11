Актьорът Майкъл Джей Фокс получи почетен "Оскар" за борбата си срещу болестта на Паркинсон

А ктьорът Майкъл Джей Фокс получи почетен „Оскар“ за борбата си срещу болестта на Паркинсон, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Актьорът, нашумял през 80-те години на миналия век с ролята си в „Завръщане в бъдещето“, е помогнал за набирането на 1,5 млрд. щатски долара.

Фокс беше диагностициран със заболяването на 29-годишна възраст. Той прекрати актьорската си кариера и през 2000 г. основа фондация на свое име, чиято цел е набиране на средства за търсене на лечение.

Майкъл Джей Фокс получи почетния „Оскар“ на церемония, на която присъстваха холивудски звезди от ранга на Том Круз и Дженифър Лорънс.

Канадският актьор, който сега е на 61 години, каза, че най-трудно при диагностицирането му е било да приеме да живее с несигурността.

„Не знаех дали публиката ще се смее, ако знае, че страдам“, разкри Фокс и допълни, че е крил заболяването си години наред.

Майкъл Джей Фокс получи хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ на Академията за филмови изкуства и науки от своя приятел Уди Харелсън. „Той превърна тежката си диагноза в смела мисия“, каза Харелсън на церемонията.

