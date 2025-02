"Не можеха да гледат как умирам": Момиченцето от "Титаник" разказа за премахната сцена от филма

Б ившата детска звезда Алекс Оуенс-Сарно, която изигра малката пътничка от трета класа Кора в култовия филм Титаник (1997), разкри сърцераздирателна сцена, която първоначално е била включена, но по-късно изрязана, защото била твърде опустошителна за публиката.

В епизод на подкаста After We Wrap от 10 февруари, 36-годишната актриса сподели спомени от работата си по наградения с "Оскар" филм. Един от най-известните моменти с нейното участие е сцената, в която Кора танцува с Леонардо ди Каприо на оживено парти в трета класа. Когато Джак (Ди Каприо) се отдалечава, за да бъде с Роуз (Кейт Уинслет), той ѝ казва: „Ти все още си ми любимка, Кора.“

‘Titanic’ child star reveals the heartbreaking scene that got cut after being ‘heavily rejected by moms’: ‘Way too much’ https://t.co/hONF3Y2gwJ pic.twitter.com/HFvyiXGUGV