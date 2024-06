Кейт Уинслет: Сцената с целувката в „Титаник“ беше кошмарна

К ейт Уинслет разкри, че прочутата ѝ сцена с целувка с Леонардо ди Каприо в „Титаник“ е била „кошмар“ за заснемане.

Актрисата си спомни сцената, в която тя и Лео се целуват, докато са на носа на кораба, и каза, че не е това, което е трябвало да бъде.

Филмовата звезда каза, че сцената е била много трудна за заснемане, тъй като режисьорът Джеймс Камерън е искал перфектно осветление и грим на актьорите, но също така е била заснета на част от снимачната площадка, която е била трудно достъпна, така че фризьорите и гримьорите да бъдат там с тях.

„Между снимките аз основно преправях грима ни.“

„Продължихме да правим тази целувка, а аз да имам много блед грим и трябваше да проверявам грима ни – и на двама ни, между дублите – и накрая изглеждах така, сякаш съм смукала карамелено шоколадово блокче, защото гримът му беше паднал върху мен.", споделя Кейт.

Лео се изправя пред същия проблем, тъй като много по-светлият грим на Кейт продължавал да пада върху лицето му по време на снимките.

Сцената обаче не била толкова лоша, тъй като Кейт признава, че колегата ѝ е „голям романтик“.

Тя каза: „Нищо чудно, че всяко младо момиче по света искаше да бъде целунато от Леонардо ди Каприо."

В друго интервю за Variety Кейт отхвърли „глупавите“ слухове за разрив между нея и Джеймс Камерън, след като в интервюта тя говори за трудностите при заснемането на блокбастъра.

Тя каза: „Има част от мен, която се чувства почти тъжна, че глупавите, спекулативни неща с "Титаник" по това време засенчиха истинската връзка, която имам с него. Той знае, че съм готова за всичко. Всякакво предизвикателство, всяка насока, която ми дава?"

Кейт и Джеймс продължиха да работят отново заедно в неговия филм от 2022 г. Avatar: The Way Of Water.

"Титаник" беше най-касовият филм на всички времена до излизането на първия филм за "Аватар" през 2009 г.

Филмът направи Кейт звезда по целия свят, към което тя трудно се приспособила.

Дъщерята на Кейт Миа Трипълтън също стана актриса, появявайки се във филми като "Firebrand" и "Scoop".

Попитана дали е нервна от новата кариера на Миа в светлината на прожекторите, Кейт каза: „Слава Богу, тази ужасна критика, която можеше да бъде вредна, спря. Тя е толкова емоционално стабилна и вярна на себе си, че не се притеснявам."

