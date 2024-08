„Не мога да си позволя повече бензин“: Арми Хамър е пред фалит след скандала за канибализъм

А рми Хамър продава любимия си джип, след като скандалът му с канибализма доведе до края на кариерата му.

„Откакто се върнах в Лос Анджелис, съм сложил бензин за около 500 долара в джипа ми и не мога да си позволя повече“, казва актьорът във видеоклип в Instagram, който споделя във вторник. „Не мога да си позволя повече бензин.“

„Но знаете ли какво? Всичко е наред“, продължава той. „Имам нова кола. Тя е малка. Хибридна е. Вероятно ще зареждам по 10 долара бензин на месец.“ Хамър, който днес навършва 38 години, сподели също така защо му е толкова трудно да се отърве от джипа си.

„Купих го през 2017 г. като коледен подарък за себе си ... и обичах този джип силно и бях с него на къмпинг и съм обиколил цялата страна многократно“, отбеляза той.

Той също така си спомни, че е взел децата си с джипа от болницата след раждането им, като отбеляза, че те няма да се зарадват на продажбата му.

Хамър споделя дъщеря си Харпър, на 9 години, и сина си Форд, на 7 години, с бившата си съпруга Елизабет Чеймбърс.

Двойката се развежда през 2020 г., малко преди Хамър да бъде обвинен в емоционално насилие, манипулация, изнасилване и канибализъм от множество жени.

Бившият актьор винаги е отричал това, като е твърдял, че всички срещи са били по взаимно съгласие.

Скандалът и обвиненията нанесоха тежък удар върху кариерата на Хамър, като той беше отстранен от Холивуд. Той не се е снимал във филм след „Смърт на Нил“, който излезе през 2022 г.

Той нарече обвиненията „смърт на егото, смърт на кариерата“ в подкаста „Painful Lesson“. Той обаче разкри и положителната страна на ситуацията.

„Всъщност сега съм на място, на което съм наистина благодарен за това, защото там, където бях в живота си, преди да ми се случат всички тези неща“, обясни той през юни.

„Не се чувствах добре. Никога не съм се чувствал удовлетворен. Никога не съм бил на място, където да съм доволен от себе си - където да имам самочувствие“.

Той добави: „Но все още съм тук, все още имам здравето си и съм наистина благодарен за това.“

Покрай обвиненията Хамър се регистрира и в 12-стъпкова програма за различни проблеми със зависимостите.

