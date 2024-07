Арми Хамър коментира издълбаването на инициалите си върху тялото на бившата си

А рми Хамър твърди, че е издълбал инициалите си върху тялото на бившата си партньорка с нейно съгласие - въпреки че преди това тя е твърдяла, че е била принудена.

Бил Махер се срещна с актьора в неделния епизод на подкаста си "Клуб Случайно с Бил Махер". Двамата обсъдиха културата на отмяната в шоуто, включително откъсването на Хамър от светлината на прожекторите след обвиненията в сексуално посегателство.

Звездата от "Призови ме с твоето име" беше изоставен от агенцията си за таланти WME през 2021 г., след като множество жени го обвиниха в сексуално насилие, включително изнасилване, физическо насилие и фантазии за канибализъм. Хамър отрича да е извършил каквото и да било нарушение, но публичният му имидж понася сериозен удар, като според съобщенията 37-годишният Хамър е загубил няколко роли в резултат на това.

Канибал ли е Арми Хамър? Актьорът бе обвинен от българка

Една от жените, които се обърнаха срещу него, беше инфлуенсърката и предприемач Пейдж Лоренце, която твърди, че когато се е срещала с Хамър, той я е принуждавал сексуално, нанесъл ѝ е удари и е издълбал буквата "А" в срамната ѝ област. Тя също така твърди, че той е направил графични снимки с нея без нейно съгласие.

Сега Хамър сподели мнението си за ситуацията, твърдейки, че преди да се занимава с BDSM - което означава робство и дисциплина, господство и подчинение, садизъм и мазохизъм - е имало договорени граници.

Когато Махер попита Хамър дали е стерилизирал ножа, преди да заклейми някого, той отговори, че това е "част от цялата по-голяма картина".

Everyone should read @jkirchick 's article about Armie Hammer to get the whole story. pic.twitter.com/DusKZ8DryE

"Това е като да се забъркаш в тези неща, да изпаднеш в тези настроения, да изпаднеш в това, което и да е. Особено ако си в нетрезво състояние или ако си какъвто и да е, започваш да си мислиш: "Това е страхотна идея", каза актьорът.

"И това е като, чакай, хората си правят татуировки с инициалите си през цялото време. И между другото, аз не правя операция, знаете ли, това е като всички тези неща в една доброволна връзка, които са били предварително обсъдени, и всички тези неща, които са били съгласни, каквито и да са били, между двама души."

Хамър каза, че има граници и когато се занимава с BDSM, "иска да осигури безопасността на хората".

След това Махер насочи вниманието на Хамър към статия, която е прочел и в която Хамър казва, че може да се чувства добре при сексуално взаимодействие с някого само ако и другият човек се чувства добре.

Armie Hammer to Bill Maher: “I experienced an ego death, a career death, financial death, all of these things. … You’ve got to die. And once you die, you can then be reborn.” https://t.co/ye9KiKS0nj