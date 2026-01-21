Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

С тареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени. Тайната на дълголетието не е в стриктното броене на калории, а в диета, адаптирана към нуждите на всяко десетилетие от живота.

(Във видеото: Живеем по-дълго и стареем по-бавно: Какви са научните причини и как технологиите променят тези процеси)

Каква е тайната на дългия живот?

Според Смит, метаболизмът, хормоналните нива и хранителните нужди на организма се променят с възрастта.

Ето защо универсалните диети не работят. Вместо това той предлага комбиниране на правилния избор на храна, физическа активност и превантивна медицина, подходяща за възрастта. Целта не е просто да се живее по-дълго, а да се поддържат здравето, мускулите, енергията и да се намали рискът от хронични заболявания.

Не само калории, но и качество на храната

Лекарят съветва да се съсредоточите върху противовъзпалителна диета: омега-3 мазнини, цветни зеленчуци, пълнозърнести храни и минимална добавена захар.

Това е особено важно след 50-годишна възраст, когато инсулиновата чувствителност и храносмилането се влошават. Възпалението, а не самата възраст, често е причина за сърдечно-съдови и метаболитни заболявания.

Протеин, вода и осъзнато хранене

С забавянето на метаболизма, протеинът става ключов за запазването на мускулите и контролирането на апетита. Смит препоръчва да се разпредели приемът му през целия ден, вместо да се тъпче само в едно хранене. Пиенето на много вода, бавното хранене и контролирането на порциите също са важни.

Физическа активност за дълголетие

За да подпомогнете сърцето и метаболизма си, вашият лекар препоръчва комбиниране на силови тренировки с кратки периоди на интензивни упражнения. В същото време ролята на възстановяването се увеличава с възрастта: сън, дни за почивка и упражнения за мобилност.

Какво е важно в различните десетилетия