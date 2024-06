Проучване: Сиренето ни прави щастливи и може да подпомогне здравословното стареене

О казва се, че има причина хората да казват "сирене", усмихвайки се за снимка.

Огромен генетичен анализ установи, че хората с по-добро психическо състояние живеят по-дълго и по-здравословно - и някои начини на живот, като например консумацията на повече сирене, биха могли да играят важна роля за този ефект.

Изследователите от Китай не са прегледали гените на милиони европейци само за да докажат, че гаудата е полезна за вас, но това е един от резултатите, които привличат вниманието. В края на краищата, кой не иска да му кажат, че яденето на повече сирене ще му помогне да живее по-дълго и по-здравословно?

И все пак, резултатите не се свеждат само до това да консумирате храни, които ви карат да се чувствате щастливи.

Cheese Makes You Happy And Could Boost Healthy Aging, Study Suggests https://t.co/cI3vHF8gLu