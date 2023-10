Настоящата година ще бъде най-горещата в историята

Н астоящата година е напът да се превърне в най-горещата в историята, съобщи в четвъртък Европейската служба за климатичните промени „Коперник“, цитирана от ДПА.

Най-горещият септември в световен мащаб в историята последва лятото с рекордни температури през тази година, обявиха от „Коперник“. Температурите през септември тази година са били с половин градус по-високи, отколкото през предишния най-горещ септември, и с почти цял градус по-високи, отколкото през средния септември между 1991 и 2020 г.

“It now appears all but certain that this year will be the hottest year on record. The US National Oceanic and Atmospheric Administration puts the chances of reaching this milestone at more than 93%.” ⁦@CNN⁩ https://t.co/sDSvkW904D — Jesse McCormick (@jessecmccormick) October 5, 2023

Учените твърдят, че изменението на климата в съчетание с появата през тази година на климатичния феномен Ел Ниньо, който затопля повърхностните води в източната и централната част на Тихия океан, са допринесли за последните рекордни температури.

„Безпрецедентните за времето на годината температури, наблюдавани през септември след рекордно лято счупиха рекордите с извънредно много“, каза Саманта Бърджес, заместник-директор на „Коперник“. Температурите през 2023 г. вече са напът да бъдат с 1,4 градуса по Целзий по-високи от средните температури в прединдустриалния период, каза тя. Това е само с 0,1 градуса под целта, поставена от Парижкото споразумение за климата, което има задача да ограничи затоплянето до 1,5 градуса до края на века. През септември обаче то вече беше с 1,75 градуса повече от референтния прединдустриален период от 1850 до 1900 г.

Keep this in mind in 2024/25 when it will likely be hottest year on record, for when they really amp up the human caused climate change BS..



"We are now entering the solar maximum of Cycle 25 which is expected to peak in 2024–25"https://t.co/oOASrxL7kw



We be in solar max‼️ — Captain VonVostok⚓️🏴‍☠️🇺🇸🇧🇸 (@CaptainOlafVonV) September 15, 2023

„Два месеца преди Световната конференция на ООН по въпросите на климата (COP28) усещането за спешност на амбициозните действия в областта на климата никога не е било по-критично“, добави Бърджес.

Антарктическият морски лед също достигна исторически минимум през септември, като покрива с 9% по-малка площ, отколкото средно за периода 1991-2020 г. В Арктика морският лед през септември е бил на петото си най-ниско ниво.

July was our planet’s hottest single month on record and this year will likely be our hottest ever.



It’s why we must continue to build on the historic climate action we took last year and must fight ongoing Republican efforts to undermine it.https://t.co/kUNoNVlAKU — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) September 17, 2023

По отношение на валежите картината през септември беше смесена. В големи части на Западна Европа паднаха повече дъждове от обичайното, а в Гърция и Либия имаше наводнения в резултат на бурята „Даниел“ - тропически циклон, който връхлетя Средиземно море. В други части на Европа, САЩ, Мексико, Централна Азия и Австралия обаче беше отбелязан най-сухият септември от началото на записите.

Европейската служба за промените на климата „Коперник“ редовно публикува данни за температурата на земната повърхност, ледената покривка на моретата и данните за валежите. Констатациите се основават на компютърно генерирани анализи, които включват хиляди измервания от спътници, кораби, самолети и метеорологични станции по целия свят.