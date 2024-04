НАСА потвърди: Мистериозният предмет, разбил се в къща във Флорида, е от МКС

Н АСА потвърди, че мистериозният обект, който миналия месец се разби в покрива на къща във Флорида, е парче космически боклук от оборудване, изхвърлено от Международната космическа станция, съобщи АП.

Цилиндричният обект, който на 8 март се заби в къщата в Нейпълс, Флорида, впоследствие беше откаран за анализ в космическия център „Кенеди“ в Кейп Канаверал.

От космическата агенция съобщиха, че това е метална подопора, използвана за монтиране на стари батерии върху товарен палет за изхвърляне. Палетът е бил изхвърлен от космическата станция през 2021 г. и се е очаквало товарът евентуално да изгори напълно при навлизането в земната атмосфера, но едно парче е оцеляло.

Мистериозен космически обект се разби в покрива на къща във Флорида

Парчето метал е тежало 0,7 килограма и е било с размери 10 сантиметра на 4 сантиметра.

