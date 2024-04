Мистериозен космически обект се разби в покрива на къща във Флорида

П редполагаем космически обект изглежда се е разбил в покрива на семейна къща в Неапол, Флорида, оставяйки след себе си няколко въпроса и повредено жилище.

Миналия месец Джонатан Макдауъл, астроном в Центъра по астрофизика "Харвард-Смитсониън", се включи в X, за да сподели, че "палет с оборудване" от космоса е навлязъл отново в земната атмосфера, като изказа хипотеза, че вероятно е достигнал Форт Майерс, Флорида.

