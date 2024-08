Наоми Кембъл на почивка в Ибиса с арабски мултимилионер (СНИМКИ)

Н аоми Кембъл е на почивка в Ибиса с 38-годишния мултимилионер и продуцент от Саудитска Арабия Мохамед Ал Турки. Папараци снимаха Мохамед и 54-годишния супермодел, докато се разхождат по плажа след разходка с лодка.

Naomi Campbell looks effortlessly chic as she cosies up to Mohammed Al Turki as the two soak up the sun in Ibiza https://t.co/cRf5FJSVul