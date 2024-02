Наоми Кембъл създаде антибактериална колекция за Boss

Д ебютната колекция на международно известната моделка Наоми Кембъл за модната марка Boss включва артикули с антибактериално покритие, което е намек към нейната бактериофобия, съобщи „Гардиън“.

Супермоделът си партнира с германския бизнес за колекция от 40 артикула, започваща от 60 паунда и стигаща до 745 паунда, която обхваща всичко от костюми до потници, вдъхновена от "забързания начин на живот" на Кембъл.

👗 ‘Germophobe’ Naomi Campbell creates line of antibacterial clothing with Hugo Boss https://t.co/qM7u9eFW5v

"Това са артикули, които отразяват собствения ми начин на живот. Винаги съм в движение, винаги съм готова за следващото приключение, но никога не правя компромис със стила", обясни тя.

След като носеше прозрачни костюми от Alaïa и позираше в перушина на Valentino Couture на стъпалата на Met Gala, докато асистент я вееше, е малко изненадващо, че дебютната колекция на Кембъл за Boss е насочена към пътуващите, които търсят практични неща.

През 2019 г. видеоклип на британската супермоделка, въоръжена с латексови ръкавици и антибактериални кърпички, докато почистваше седалката си в бизнес класа по време на полет до Дубай, стана широко разпространен в социалните мрежи. По-късно, по време на пандемията, тя беше заснета да се разхожда из летището в бял защитен костюм с качулка и маска за лице.

Въпреки че Кембъл е свикнала повече с частните самолети, отколкото с търговските авиокомпании, изглежда, че все още е запозната със страшното проклятие на пътуването - намачканите дрехи. В резултат на това по време на процеса на проектиране тя е поставила условие двуредните сака и координиращите панталони да бъдат изработени от вълна с еластична структура и покритие против намачкване.

Има и прилепнали по фигурата черни гамаши със съответстващи горнища с дълъг ръкав, вдъхновени от собствената пътническа униформа на Кембъл, която според нея помага за подобряване на кръвообращението. Джобовете на саката и жилетките са подплатени със специална материя, която може да блокира електромагнитните честоти и да предотврати измама с безконтактни карти.

Комплектът от две части за почивка се състои от качулка с фунийка и свободни спортни панталони, покрити с мотив с леопардов принт в лилав цвят или цвят на слонова кост, за който Кембъл казва, че има "доказани антистресови свойства, като насърчава усещането за дзен и баланс". И за всеки случай, ако забравите кой е истинският "шеф", тениските и качулките са с подписан отпечатък на лицето на Кембъл.

Назначена през 2022 г. за посланик на Boss, отделна марка на Hugo Boss, Кембъл преди това е била водеща на няколко кампании за марката. Колекцията бележи преминаването към нова роля на съавтор, която според Кембъл ѝ позволява да "изследва изцяло нов аспект на моето изкуство".

53-годишната Кембъл не за първи път влиза в ролята на моден дизайнер. Миналата година Кембъл беше широко критикувана за сътрудничеството си с марката за бърза мода PrettyLittleThing (PLT), дъщерно дружество на британската компания Boohoo Group, за колекция от 82 артикула.

Naomi Campbell On Why Her New BOSS Collection Is Modern Power Dressing, Personified https://t.co/E073D8F6PS