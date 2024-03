"NAOMI: In Fashion" - Изложбата, която ще разкрие историята на модната икона Наоми Кембъл

От Доли Партън до Уитни и Елвис: Историята на "I Will Always Love You"

Н ова изложба в Лондон ще отбележи продължилата четири десетилетия кариера на модния подиум на Наоми Кембъл, предаде Асошиейтед прес.

В музея "Виктория и Албърт" през юни ще бъде открита експозицията NAOMI: In Fashion.

Изложбата ще покаже запомнящи се дизайнерски тоалети, носени от Кембъл - един от най-разпознаваемите модели и чернокожи жени в света, отбелязва Асошиейтед прес.

"За мен е чест, че от "Виктория и Албърт" ме помолиха да споделя със света живота си в дрехи", казва 53-годишната манекенка в разпространено изявление.

Изложбата ще включва около 100 визии и аксесоари, дело на най-големите имена в модата - от "Шанел" и "Долче и Габана" до "Версаче", "Ив Сен Лоран", "Александър Макуин" и много други, отбелязва Асошиейтед прес.

Сред акцентите са корсет, дело на Тиери Мюглер през 1989 г. и изработен от пластмаса и метал, рокля на "Версаче" в цвят дъвка за балончета и пелерина с пера, които Кембъл носи на бала на музея "Метрополитан" през 2019 г.. Сред експонатите са и зашеметяващо високи обувки на платформа на Вивиан Уестууд, носени от манекенката по време на прочутото й падане на подиума през 1993 г.

Родената в Лондон Наоми Кембъл посещава сценично училище от ранна възраст и започва кариерата си на осем години, когато се снима в музикални клипове на Боб Марли и на "Калчър клъб".

Когато е на 15 години, с амбициозната танцьорка се свързва моден агент и след две години тя вече дефилира по подиумите в Париж и Милано. Кембъл е първият чернокож модел, появил се на корицата на френското издание на списание "Вог" през 1988 г., припомня Асошиейтед прес.

Naomi Campbell wearing a Alexander McQueen pantsuit from the Fall 2000 collection to her “Naomi: In Fashion” exhibition in London today pic.twitter.com/qbqVpNiNWj — HEATED (@Binzbysolange) March 13, 2024

Част от изложбата е посветена на личните и професионалните отношения на Кембъл с покойния дизайнер от тунизийски произход Азедин Алая, който отваря дома и студиото си в Париж за младата Кембъл. Тя вдъхновява работата му, а той помага за развитието на нейната кариера.

Кураторите казват, че изложбата ще покаже и подкрепата на Кембъл за равнопоставеност в модната индустрия и съдействието, което оказва на нови творчески таланти.

Изложбата ще продължи от 22 юни до април 2025 г., отбелязва Асошиейтед прес.

