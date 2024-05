Наоми Кембъл и Марая Кери присъстваха на пищна сватба във Франция (СНИМКИ)

Р ядко можете да си осигурите присъствието на една, да не говорим за две диви в една стая. Но това се случи благодарение на магната на PrettyLittleThing Умар Камани и избраницата му Нада Адел.

През уикенда Марая Кери и Наоми Кембъл облякоха най-страхотните си парти рокли, за да присъстват на пищната сватба на Камани и Адел в Южна Франция.

From Naomi Campbell in a saree, to a surprise performance from Mariah Carey, Bazaar Arabia brings you 10 highlights you might have missed from the Kamani wedding celebrations https://t.co/FsgI5P31fq