Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Р уският посланик в Армения Сергей Копиркин беше извикан в Москва за консултации във връзка със стъпките на арменските власти за сближаване с ЕС, съобщи в изявление Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС.

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението.

На 7 юни в Армения ще се произведат парламентарни избори, на които премиерът Никол Пашинян, който сближи страната със Запада, ще се изправи срещу редица, предимно проруски, опозиционни партии. Най-новите допитвания показват, че ПП „Граждански договор“ на Пашинян води с около 30% подкрепа.

Русия засилва натиска върху Армения през последните седмици, като налага временни ограничения върху вноса на селскостопански продукти и заплашва да спре доставките на евтини руски петролни продукти и газ за силно зависещата от тях южнокавказката страна, отбелязва АП.