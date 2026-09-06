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Най-впечатляващите участници в историята на “Игри на волята” се завръщат на Арената тази вечер

Те ще се изправят в безкомпромисни сблъсъци на сила, воля и стратегия в LactoFlor - Битка на звездите

Василена Василева Василена Василева

6 септември 2026, 12:35
Най-впечатляващите участници в историята на “Игри на волята” се завръщат на Арената тази вечер

Ш естима шампиони, сребърни и бронзови медалисти, както и най-запомнящите се герои в историята на “Игри на волята” отново излизат на Арената. Борбата за надмощие между двадесет и четиримата звездни воини в новия отборен елемент LactoFlor - Битка на звездите за награда от €20 000 започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. 

Играчите ще се впуснат в напрегнати сблъсъци по двойки (мъж и жена), изискващи сила, ловкост, издръжливост и отлична работа в екип. Отборите ще бъдат определени чрез жребий, а комбинациите ще доведат до зрелищни битки. 

На Арената в Дуранкулак този сезон отново ще излязат големите победители от последните пет сезона на надпреварата - Мирослав Великов (сезон 7), Мартин Кънев (сезон 6), Иван Рълев (сезон 5), Алекса Ерски (сезон 4) и Андрей Гридин (сезон 3), както и победителят от “Sesame: Турнири на волята” Светлин Митев (сезон 6). 

Към тях ще се присъединят още сребърният медалист Филип Атанасов (сезон 4), бронзовите медалисти Ваня Запрянова (сезон 2) и Георги Гешев (сезон 6), както и легендарни воини като Раду Шуляк, Десислава Сапунджиева, Калоян Цветанов, Теодор Венков-Чикагото, Иванина Тодорова, Елица Ерски, Анджела Костадинова, Полина Пелипенко, Цвети Станева, Николай Начев-Дино, Радостина Радева, д-р Катрин Пекин, Александра Фейгин, Николета Кръстева и новата водеща на подкаста “След Игрите” - Симона Ръждавичка. 

На Арената ще ги посрещнат водещите Павел Николов и Ивет Лалова-Колио, които ще бъдат неотлъчно до тях във вълнуващото приключение. Първата битка между звездите ще се проведе още тази вечер, а след нея една двойка ще напусне надпреварата. 

Не пропускайте старта на LactoFlor - Битка на звездите в новия епизод на “Игри на волята” 8 - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. 

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. 

Редактор: Василена Василева
Игри на волята Битка на звездите NOVA риалити състезание шампиони Арената Ивет Лалова-Колио участници LactoFlor
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