Здравният министър: РЗИ няма да бъдат закривани, ще станат териториални дирекции

Ф окусирали сме се върху обединяването на онази част от общата администрация, в която са установени дублиращи се функции. Това заяви пред БНР министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

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По думите ѝ реформата в здравната система по своята същност е административна и е свързана с преструктуриране на администрацията на Министерството на здравеопазването (МЗ) и на второстепенните разпоредители към него.

„Основната цел е да се обедини дублиращата администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и по-кратък административен път. Да се работи по единен стандарт в цялата страна и да има повече времеви ресурс за самите специалисти“, обясни Ивкова.

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Тя уточни, че към Министерството на здравеопазването има 97 второстепенни разпоредители, сред които са регионалните здравни инспекции (РЗИ) и центровете за спешна медицинска помощ.

Според министъра целта е медицинските специалисти в тези структури да могат да се фокусират върху експертната си дейност.

РЗИ няма да бъдат закривани

Катя Ивкова подчерта, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани като структури.

„РЗИ-тата няма да бъдат закривани като структури. Те няма да бъдат самостоятелни юридически лица, но е предвидено да съществуват като териториални дирекции към Министерството на здравеопазването“, заяви тя.

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МЗ поема контрола върху проекта за Национална детска болница

Изграждането на Националната детска болница е сред основните приоритети на правителството, посочи здравният министър.

По думите ѝ обаче за шестте години, откакто е създадено дружеството „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, по проекта няма достатъчен напредък.

„Има един терен, който е в абсолютен застой, и има една поръчка, която също е в застой. Ако продължаваме в този дух, няма да има никакъв напредък“, коментира Ивкова.

Тя обясни, че именно затова Министерството на здравеопазването е взело решение да си върне контрола върху процеса, за да може проектът да бъде реализиран.

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Система ще оценява качеството на медицинските грижи

До края на годината трябва да бъде въведена система за оценка на качеството на медицинските грижи, която се очаква да започне да функционира от началото на 2027 г., съобщи още Ивкова.

„За да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия. Естествено, ще бъде създадена с дигиталните възможности. Пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни разговори с БЛС“, каза министърът.

По думите ѝ системата ще бъде важна и за контрола върху публичните средства, отделяни за здравеопазване, както и за правата на пациентите.

„Това е първата стъпка за контрол върху средствата, които отделяме за здравно осигуряване, и за овластяване на пациентите“, посочи Ивкова.

Тя отбеляза, че през последните 26 години не е било постигнато достатъчно нито по отношение на измерването на качеството на медицинската помощ, нито по отношение на ограничаването на доплащането от страна на пациентите.

„Не е трудно да се внедри система за контрол и оценка на качеството в здравеопазването. В Националната здравноинформационна система вече има заготовки на такава система за измерване на качеството на медицинските грижи“, заяви здравният министър.

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„Доплащането буди недоверие“

Според Ивкова доплащането от страна на пациентите е сред факторите, които създават недоверие към здравната система.

„Доплащането от страна на пациента буди недоверие в цялата здравна система“, посочи тя.

Ивкова за поисканата ѝ оставка

По повод поисканата от „Продължаваме промяната“ оставка, здравният министър заяви, че това може да е опит за дестабилизация.

Тя посочи като пример проекта за протонен център, който през септември 2023 г. е бил изваден от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) от правителството на акад. Николай Денков.

По думите ѝ центърът е трябвало да осигури по-прецизна терапия за деца с онкологични заболявания, както и за възрастни пациенти. Предвиденото финансиране по ПВУ е било около 188 млн. лева.

„Тогава мотивът за изваждането му от ПВУ е бил, че няма да може да се изпълни проектът от 2023 до 2026 г., като е поет ангажимент да бъде изпълнен този проект с национално финансиране“, каза Ивкова.

„Нека, когато искаме оставки, да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата за здравеопазване“, добави тя.

„Не отговарям на медийни спекулации“

Ивкова отказа да коментира твърденията в медиите, че може да бъде сменена от премиера Румен Радев.

„Не съм човек, който ще отговаря на медийни спекулации“, заяви здравният министър.

Повече средства за профилактика

За бюджета за 2027 г. Ивкова посочи, че трябва да бъдат увеличени средствата за профилактика и превенция.

По думите ѝ именно инвестициите в тези направления са важни за подобряване на здравните показатели и за ограничаване на необходимостта от лечение на по-късен етап.