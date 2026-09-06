София празнува Съединението: Историята оживя с церемония и специални инициативи

Д нес празнуваме 141 години от една от най-светлите дати в българската история. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод Деня на Съединението на церемония пред мавзолея костница на княз Александър І Батенберг, на която присъстваха министрите Наталия Ефремова, Велислава Петрова, Иван Василев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, народни представители, общински съветници, граждани.

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"Денят на Съединението е добър повод да се замислим какво искаме да направим до 142-ата годишнина от тази светла дата, посочи кметът Терзиев. Повод е да си помислим какво всеки един от нас ще направи, за да бъдем по-обединени", добави той.

Терзиев каза, че вместо да чертаем поредната разделителна линия, трябва да намерим начин да изтрием една такава. Според него вместо да отправяме грозна дума към политическия си опонент, трябва да направим избра да проявим разбиране.

"Вместо да отричаме правото на всички да бъдат различни, трябва да пробваме да стигнем до нещо, което надгражда нашите виждания", каза Васил Терзиев.

Според него всичко това трябва да го правим всеки ден и зависи от всеки един от нас, за да изпълним завета на тези хора, които са пролели кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни и да имаме възможност да правим тези избори. Терзиев изрази надежда, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно значимо нещо, за да може една година по-късно всички да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.

Кметът Терзиев каза, че всички българи трябва да работят като един отбор за една България, просперираща, мъдра и такава, в която гласът и делата на всеки един от нас имат огромно значение.

Слова по повод празника произнесе и Марио Мишев от Сдружение „Българска история", който припомни подвига на младите българи, осъществили подвига на Съединението преди 141 години.

В програмата участваха Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и актрисата Силвия Лулчева. Церемонията е част от Календара на културните събития на Столичната община.

София отбелязва 141-вата годишнина от Съединението на България с официална церемония, тематични музейни турове и инициативи, посветени на българската история, съобщиха по-рано от Столичната община.

По повод празника Столичната община организира и инициативата „Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд клишето“, в която млади хора ще говорят за българската история и значението на гражданските ценности.

Специална програма е подготвил и Националният военноисторически музей. Оттам ще представят тематични музейни турове, които ще проследят пътя към Съединението. Те ще започнат в 11:00 и 15:00 ч., съобщиха от Министерството на отбраната.

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В Научно-образователния детски център „Музейко“ ще се проведе работилницата „Символите на България“, предназначена за деца над 7 години.

По време на заниманието те ще научат повече за историите зад националните символи и за българския дух, а след това ще могат да създадат свой български символ чрез техниката линогравюра.

Работилницата започва в 14:00 ч. и ще продължи около 40 минути.