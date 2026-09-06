Разпръснаха неизвестно вещество в нощен клуб в Германия, петима са пострадали

П етима души са пострадали, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония е било разпръснато неизвестно вещество. Инцидентът е станал в селището Линтиг, предаде ДПА, позовавайки се на местните правоохранителни органи.

Полицията е предприела мащабна операция в нощния клуб, където рано тази сутрин са се намирали няколкостотин души.

След разпръскването на веществото няколко посетители са получили проблеми с дишането и са се оплакали от замайване. По данни на полицията някои от тях са загубили съзнание.

Много от присъстващите са потърсили медицинска помощ от екипите на спешните служби. Петима души са пострадали, като към момента няма допълнителна информация за състоянието им.

За инцидента е задържан 19-годишен младеж. Засега не е ясно какво е било разпръснатото вещество и какви са мотивите за действията му.

Полицията продължава работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента.