Най-високото дърво в света е по-високо от Статуята на свободата

Н ай-високото дърво в света е секвоя, наречена Хиперион, в Националния парк Редууд, Калифорния. Голиатът с листа е идентифициран през 2006 г. и е висок точно 115,85 метра с ширина около 7 м. в основата си.

The Hyperion, located in the Redwood Park of Northern California, is the world’s tallest living tree. The tree stands at a height of 380.3 feet and is approximately 700-800 years old. the tree is nearly 70 feet taller than the Statue of Liberty and 63 feet higher than Big Ben.💚 pic.twitter.com/TCmC22i3Zt