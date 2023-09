Тайните на растенията: Могат ли те да чувстват и мислят?

Н ауката е извървяла дълъг път, но все още не сме разгадали всички мистерии, които природата пази. Една от тези мистерии е как растенията и дърветата работят на сетивно ниво, как се държат поотделно и като група. Много от нас говорят на растенията, настоявайки, че трябва да им се дава любов, за да растат здрави. Все пак те са живи същества. Но изпитват ли болка, комуникират ли помежду си и съзнателни ли са по някакъв начин?

Are plants conscious?

Radical new experiments hint at sentience and cognition throughout the botanical kingdom, which may provoke a rethink of our understanding of the human mindhttps://t.co/ujoPNM7SNi — New Scientist (@newscientist) May 25, 2023

Проучвания

Възможността растенията да чувстват и мислят е очаровала и обърквала учените от дълго време. Растителната невробиология се занимава с изследвания на това как растенията обработват информация от тяхната среда. Гнософизиологията на растенията или познанието за растенията изучава способността им да помнят и учат (въпреки че растенията нямат мозък).

Дърветата са учтиви едно към друго

Дърветата са доста учтиви едно към друго. При определени дървета се наблюдава феномен, известен като срамежливост на короната - когато короните не се допират една друга. Те не вплитат клоните си, като по този начин позволяват на слънчевата светлина да достигне до земята. Този феномен озадачава учените от години, като все още не е постигнат консенсус за това защо се случва.

Теория

Едно от предположенията е, че това е защитен механизъм, който цели да се предотврати разпространението на болести, както и за да не блокират слънчевата светлина.

Срамежливост на короната

Интересното е, че не всички дървета обаче се държат така. Среща се по-често сред дървета от същия вид, както и на еднаква възраст. Това показва, че околната среда има значение. Дърветата, които избягват да се докосват, споделят слънчева светлина и други ресурси със себеподобните си, чрез своите корени.

Микоризни мрежи

Тези подземни мрежи са изградени от гъби, които растат между корените. Те свързват цялата гора. Растенията и гъбите комуникират чрез тези мрежи, което включва споделяне на ресурси като въглерод и азот.

Споделят ресурси

Най-големите и най-стари дървета използват тази мрежа, за да отглеждат по-млади дървета, като им споделят ресурсите, от които се нуждаят, за да растат. Но става още по-интересно - „дърветата-майки“ изглежда разпознават своето семейство и споделят повече хранителни вещества със своите „роднини“ в сравнение с други видове.

Trees 🌳 communicate with each other 💬 through an underground network of fungi 🍄called Mycorrhiza. 🤝 They share nutrients and warn of threats.#NatureFacts #letsplant #TreeTalk #NatureNetwork pic.twitter.com/1TIuGGpYd4 — Let's Plant e.V. (@letsplant_org) September 7, 2023

Те "общуват" помежду си

Тези мрежи се използват за повече от просто споделяне на ресурси. Използват се и за комуникация.

Помагат си взаимно

Нараненото дърво изпраща сигнали за предупреждение, така че другите дървета да се подготвят за опасност, а умиращите дървета споделят всичките си ресурси през мрежата. Оказва се, че растенията в горите си сътрудничат и имат повече общо с нас, отколкото сме предполагали.

Те общуват чрез аромати

Комуникацията между дървета и растения не се осъществява само под земята. Растенията всъщност имат обоняние и реагират на определени миризми. Кленовите дървета например използват аромати, за да предупреждават другите за опасност, според проучване. Ароматите се използват за изпращане на сигнали - от атаки на насекоми, до узряване на плодове и всичко останало. Говорейки за насекоми, когато растенията са атакувани, те отделят летливи молекули, които изграждат определени аромати.

Жасмон

Една от тези молекули е жасмонът, който се излъчва от цветята на жасмина, за да предупреди растенията наблизо за листни въшки. Така че следващия път, когато искате да изпиете чаша чай от жасмин, най-добре е да го направите далеч от растенията, ако не искате да ги изплашите!

Did you know that plants can communicate with each other through a network of underground fungi?



It's called the Wood Wide Web, and it's just one example of how interconnected and intelligent nature can be.



Maybe we have a lot to learn from the world around us. pic.twitter.com/NiBLeEuptx — OxMorA (@OxMorA_) April 18, 2023

Верижна реакция

Молекули като жасмон предупреждават също хищните насекоми за присъствието на нападатели на растенията, така че те да могат да помогнат на растенията в беда.

С дъх на морава

А що се отнася до отличителната миризма на прясно окосена морава – да, тя вика за помощ, защото е атакувана.

Те са вокални

Дърветата излъчват звукови честоти. Всички те са ултра-нискочестотен инфразвук или високочестотен ултразвук, така че хората не могат да ги чуят. Други растения и животни обаче могат.

Могат да "чуват"

Тъй като растенията и дърветата излъчват честоти, те също могат да засичат вибрации във въздуха. Долавят звуци, които са от значение за тяхното оцеляване, като тези от вода или насекоми. Цветята могат да „чуват“ звука на пчелите и да реагират, като произвеждат повече нектар, което ги прави по-привлекателни за насекомите и им осигурява опрашване.

Могат да "виждат"

Да, растенията може и да нямат очи, но са чувствителни към светлината. Всъщност те имат подобни на очи органи, наречени оцели, които действат като лещи, с които откриват светлина. Има и предположения, че оцелите да могат да усещат цветове и форми.

Те учат

Чрез сетивата си растенията действително могат да учат и имат способността да запомнят. Смята се, че го правят асоциативно, но точният механизъм остава неизвестен.

🍄Mycorrhizal Network, which connects individual plants together to transfer water, nitrogen, carbon and other minerals. German forester Peter Wohlleben dubbed this network the “woodwide web,” as it is through the mycelium that trees “communicate.”🌳🍄🌲#nature #fungi pic.twitter.com/4JlHTtbcXx — Plant It 🌎🌱 (@PlantIt420) August 30, 2023

Могат да си спомнят

Растенията също могат да помнят. Проучване установи, че растение, което при докосване свива листата си, спира да го прави, след като разбере, че заплахата не е реална.

Могат ли да чувстват болка?

Растенията нямат същата чувствителност като животните, така че те не изпитват болката като нас. Те обаче реагират при наранявания и произвеждат болкоуспокояващи вещества, което ни кара да се чудим защо ли са им необходими. Освен това е установено, че подобно на животните, растенията също реагират на анестезия.

Какво да кажем за съзнанието?

И така, растенията съзнателни ли са? Е, като начало, трябва да имаме универсално ясна дефиниция за това какво е съзнание (каквато нямаме). Това, което знаем е, че растенията изглежда са наясно със заобикалящата ги среда и наистина могат да комуникират. Проучване също установи, че растенията са способни да „разграничават себе си от другите“. Това прави ли ги осъзнати? Никой не може да каже със сигурност.