Записаха призрачните звуци на най-голямото живо същество на Земята

Г ората, изградена от едно-единствено дърво, известно като Пандо ("аз се разпространявам" на латински), има 47 000 стъбла (всички с една и съща ДНК), поникващи от споделена коренова система, разпростряла се на над 40 хектара площ в Юта. Тази самотна мъжка трепетлика (Populus tremuloides) постепенно се е превърнала в огромен 6000 тона живот.

След вероятно 12 000 години живот на Земята, това масивно растение, чиито дървовидни стъбла се извисяват до 24 метра (80 фута), със сигурност има какво да ни разкаже. А сега новите записи ни позволяват да го „чуем“ както никога досега.

„Откритията са любопитни“, каза Ланс Одит, основател на фондацията „Приятели на Пандо“. „Въпреки че започна като изкуство, ние видяхме огромен потенциал за тези открития да бъдат използвани в науката. Ако вятър, преобразуван във вибрации (звук) премине през кореновата система, може да разкрие интересни неща за вътрешността на огромната скрита хидравлична система на Пандо по безвреден начин.“

Звуковият артист Джеф Райс, решил да експериментира, поставяйки хидрофон във вдлъбнатина в основата на клон и го прокарал до корените на дървото, без да очаквал да чуе много.

„Хидрофоните не се нуждаят само от вода, за да работят“, казва Райс в изявление. „Те могат да улавят вибрации и от повърхности като корени и когато сложих слушалките си, бях силно изненадан. Нещо се случваше. Имаше слаб звук.“

По време на гръмотевична буря този звук се усилил – устройството уловило зловещо, но тихо бучене.

In Utah, there is a single tree that occupies 108 acres known as Pando. The tree has an interconnected, underground root system and is the world's heaviest single organism as well as one of the oldest known living organisms.



