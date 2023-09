"Жива вкаменелост": Мистерията на дърво, замръзнало за 66 милиона години

С мятало се е, че борът Уолеми е изчезнал преди 2 милиона години, докато не е открит отново от група туристи през 1994 г. Сега учените са разкодирали генома му, за да разберат как е оцелял - почти непроменен - от времето на динозаврите.

През 1994 г. туристи откриват група странни дървета, растящи в каньон в националния парк Уолеми, на около 100 км западно от Сидни, Австралия. Един от туристите уведомява служител на парка, който от своя страна показва образци от листата на ботаник. В крайна сметка е установено, че дървета представляват древен вид, който на практика е бил замразен във времето, откакто динозаврите са бродили по Земята.

Наричан от някои "жива вкаменелост", борът Уолеми е почти идентичен със запазените останки, датиращи от периода Креда (преди 66 милиона години).

В момента в дивата природа има само 60 такива дървета. Учени предупреждават, че оцелелите дървета са застрашени от пожарите в региона.

