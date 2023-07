Най-скъпата картина в Европа: Разгадайте тайната на "Дамата с ветрило"

О ставена върху статива на Густав Климт, когато художникът умира през 1918 г., „Дамата с ветрило“ може да се окаже най-скъпата картина, продавана някога на търг в Европа, оценена на £65 милиона. Какво обаче я прави шедьовър? Кели Гроуиър изследва нейната привлекателност.

Австрийският художник Густав Климт е най-известен с разкошните си картини, образци на модерното изкуство като „Целувката“, 1907-8, и „Портрет на Адел Блох-Бауер I“, 1907 с характерните златни инкрустрации. Но това е доста по-малко известна творба. Тя стояла на статива на художника, когато Климт починал от пневмония след прекаран грип през февруари 1918 г. Месец по-рано получил удар, който го оставил частично парализиран и неспособен да рисува.

Радикално различна по текстура и тоналност от по-известните му шедьоври, рисувани десетилетие по-рано, изящно пленителната „Дамата с ветрило“, от 1917-18, оценена на £65 милиона ($83 милиона), изглежда почти като изтръгната от друг свят и показва накъде се е било насочило въображението на Климт и как би изглеждало изкуството му ако не беше станал жертва на грипната пандемия, която по онова време помитала света.

Тя е като своебразно чудо от преплитащи се шарки и смесени ритми. „Дамата с ветрило“ е уловила образа млада жена, потънала в мисли, докато стои пред нас, вперила поглед в далечината отляво. Самоличността й остава неизвестна. Тя сякаш не е забелязала нахлуването ни в интимното й пространство, което прилича на спалня или будоар. Виждаме незабелязаното изплъзване на богато украсената й роба по ръката й и колебливо хванатото ветрило, което предпазва гърдите й – опасен реквизит, който само с едно крехко движение е заплашен от падане.

Това, което грабва още на пръв поглед и ни държи очаровани, е внимателно хореографираният сблъсък на мотивите, пигментите и текстурите, които фиксират жената в това привлекателно, стилизирано другаде. Творбата е въпълещние на културните мании на Климт - от развяващите се китайски одежди до плаващия лиризъм на японските дърворезби укийо-е – две култури, от които художникът се вдъхновявал. Домът на Климт, според австрийския експресионист Егон Шиле, на когото Климт бил наставник, бил обзаведен с „голям брой японски щампи, покриващи стените“ и „огромен гардероб, който съхранявал неговата прекрасна колекция от китайски и японски одежди“. Богато украсеният копринен халат със зелени и златни райета, порцелановият тен на младата жена, почервенелите от руж бузи, кестенявите й къдрици и въображаемото трептене на червеното ветрилото, всичко това създава чувството за бунт, подсилен още повече от хаоса зад нея.

Плоският фон напомнящ за плавните измерения на японските дървени блокове и рисувания китайски порцелан, лесно може да бъде както богато украсен тапет, така и нематериалната тъкан на въображението на мечтаещата млада жена. В него можем да забележим мистичния феникс (или Фънхуанг, символ на благодатта и добродетелта в китайската митология) с приказно изумрудени пера, сякаш проявил се от мистерията на нейния ум. Срещу феникса, стоящ отдясно на платното, горд, с пера на гърдите от блестящ ултрамарин, стои дългокрак жерав, емблема на мъдростта и безсмъртието. Навсякъде нереалният въздух експлодира в ярко розови лотосови цветя, символизиращи неизменност на красотата.

