Бъкингамският дворец може да бъде превърнат в музей

К рал Чарлз може да реши да направи двореца със 775 стаи по-достъпен за обществеността, като го превърне в "по-комерсиално място", се спекулира, като се вземат предвид изявленията, че монархът желае да продължи да живее в по-скромните околности на близкия Кларънс Хаус.

Луксозният дворец в момента е в процес на ремонт, финансиран от данъкоплатците, на стойност £369 милиона, след като министрите казаха, че сградата се нуждае от "спешен основен ремонт", за да се избегнат потенциални пожари или щети от наводнения, тъй като електричеството, водопроводът и отоплението не са били модернизирани от 50-те години на миналия век.

Апартаментите, заети преди това от херцога на Йорк и херцога и херцогинята на Единбург, бяха освободени поради ремонта и в момента в сградата няма кралски обитатели.

Личният офис и комуникационният екип на краля и кралицата, обслужван от стотици работници, в момента се намират в офисите на двореца, но според източници, близки до Чарлз, той обмисля да го отвори за обществеността.

В исторически план парадните зали и градини на двореца са били отворени за обществеността само за период от 10 седмици, от юли до октомври, докато покойната кралица Елизабет II е била на почивка през лятото в шотландската си резиденция Балморал.

A new phase of the Reservicing Programme at Buckingham Palace has begun in the Picture Gallery.



The replacement of the Gallery's almost 200-year-old roof.

Removal of ageing pipes and wires.



