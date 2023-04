Неизвестно досега писмо на Дикенс ще бъде предложено на търг

Н еизвестно досега писмо на английския писател Чарлз Дикенс ще бъде предложено на търг за 4500 долара, съобщи ТАСС, позовавайки се на публикация във в. "Таймс".

Аукционът ще бъде организиран от "Лайън харт отографс" (Lion Heart Autographs) на 10 май в Ню Йорк.

