Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

М инистерството на труда и социалната политика започва изплащането на втория транш от помощта в подкрепа на учениците, съобщи служебният министър Хасан Адемов във Велико Търново.

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна. По този инструмент за подкрепа всички деца, без подоходен критерий ще получат помощ от 150 лева или 77 евро във втория транш. Първият в същия размер е бил осигурен преди нова година.

Х. Адемов: Помощ за най-бедните - от октомври

В ситуация без приет закон за държавния бюджет МТСП търси механизми за подкрепа на уязвимите групи, каза Адемов. Възможностите да подпомагане на трайно безработните са чрез Оперативната програма за развитие на човешките ресурси, Плана за възстановяне и устойчивост, както и по младежката програма „Заетост плюс“ с финансиране от Европейския социалния фонд, каза министър Адемов. Той допълни, че друга програма, която в момента се разглежда в Народното събрание, е част от националния план за действие по заетостта. По нея ще бъдат заети около 1000 безработни, за да могат да извършат така наречените аварийни дейности.

Служебният министър посочи, че в началото на следващия месец ще бъде отворена програмата „Заетост без бариери“. Към нея ангажименти имат и областните управители, които съвместно с общините трябва да идентифицират критичната инфраструктура във всеки един район. Чрез този инструмент ще бъдат наемани хора, регистрирани в Бюрата по труда при необходимост от създаване на аварийни групи.

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Готов е механизъм за подкрепа на физическите лица със средномесечен доход под под линията на бедността, както и за хора с увреждания над 50 процента. Сумата за подкрепа ще бъде определена допълнително, но общият размер на предвидените средства е около 31 милиона евро, каза Хасан Адемов. Бизнесът ще бъде подкрепен с удължаване на срока за прилагане на тол таксите. Това са мерките, които се обсъждат в Министерския съвет, но се изчаква да се види дали ще продължи тенденцията за увеличаване на горивата и как се развива войната в Близкия Изток, допълни той.

Всички тези фактори ще бъдат включени в комплексното решение, което трябва да бъде финализирано, а средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет. Във Велико Търново служебният социален министър Хасан Адемов се срещна с представители на териториалните структури на МТСП от Северен централен район