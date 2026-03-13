НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Д епутатите приеха предложението да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир, предаде NOVA.

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

След като вчера парламентарната Комисия по отбрана прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закон за ратифициране на българското участие в Съвета за мир на американския президент, днес и в програмата на парламента беше включен проект на такова решение - внесен от "ДПС-Ново начало".

По-рано в петък премиерът и външният министър съобщиха, че служебното правителство ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир.

Причината, според Надежда Нейнски, е, че "има резерви по отношение на правния статут на разширената версия на този съвет".

Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

За присъединяването на страната ни към Съвета за мир съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари. Организацията е създадена, за да поддържа мира и възстановява щетите в Ивицата Газа. Досега 9 държави са се ангажирали да дадат общо 7 милиарда долара за целта. Към настоящия момент 25 от 62-те поканени държави са подписали устава на Съвета. Европейските държави изразиха загриженост относно възможността бордът да узурпира ролята на ООН, тъй като стана ясно, че смята да се занимава с мира на планетата по принцип. Доналд Тръмп заяви, че той би могъл потенциално да замени ООН.