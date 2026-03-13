Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

В новия епизод на „Телеграфно подкаст“ за войната в Близкия изток двамата гости – иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта. Мосадегпур живее в България от 21 години, а Петров се намира в Израел точно когато напрежението ескалира.

Мехди Мосадегпур Източник: Телеграфно подкастът

Без връзка със семейството в Иран

Мехди Мосадегпур, който по български документи се води Медиан Мосадов, почти няма връзка със семейството си в Иран. Родителите му и двамата му братя живеят близо до Техеран, в район до петролни резервоари, които са били ударени при атаките. Информация за тях получава едва чрез колега, който за кратко се свързва с интернет.

„Разбрах само, че са живи и здрави. Но са в огромен стрес и шок. Когато има взривове, жилището им се разтърсва“, казва Мосадегпур.

В Иран няма система от убежища като в Израел. Хората сами преценяват къде да се скрият по време на бомбардировки. Мосадегпур не е виждал семейството си повече от две десетилетия, защото всяка връзка е опасна за тях.

Мехди в Мюнхен на митинга в подкрепа на сина на шаха Източник: Личен архив

Израел: сирени и скривалища

Журналистът Камен Петров се озовава в Израел на гости точно когато конфликтът се засилва. Той описва как сирените за въздушна тревога са част от ежедневието.

„Тази нощ два пъти трябваше да слизам в скривалището – в 3 и в 5 часа. Страшно е, но хората тук са свикнали. Живеят с това десетилетия“, разказва Петров.

При сигнал за тревога хората трябва незабавно да търсят убежище – в специални помещения в сградите или до стена, ако са на улицата. Израелците са привикнали към подобни ситуации, тъй като държавата им живее в постоянен конфликт от създаването си. Въпреки това напрежението се усеща заради жертвите и икономическата цена на войната.

Бомбоубежището в Катания, Израел, където се крие Камен Петров Източник: Камен Петров

Репресии и страх в Иран

Според Мехди Мосадегпур натискът върху хората в Иран е огромен. Властите предупреждават, че всеки, който излезе на протест, ще бъде смятан за враг. Той споделя лична трагедия – брат му е бил арестуван по време на протестите преди два месеца.

„След това той не говори. Страхува се. Дори не смее да контактува с мен“, казва Мосадегпур.

По думите му тогава силите на режима са убили десетки хиляди хора. Брат му прекарва месец в затвора и е освободен само заради здравословни проблеми.

Източник: Телеграфно подкастът

Надежди за промяна

Мосадегпур смята, че режимът в Иран рано или късно ще падне, но това ще стане трудно и с много жертви. Много иранци виждат алтернатива в Реза Пахлави – синът на последния шах на Иран, който обещава свободни избори и промяна на политическата система.

„Хората искат бъдеще. А при този режим бъдеще няма“, подчертава той.

Подкрепата за режима в страната е едва 2–3 процента от населението. Мосадегпур е бил в Мюнхен неотдавна, където над 20 000 иранци от цяла Европа се събират, за да видят сина на шаха на живо и да покажат подкрепата си.

Войната няма да свърши скоро

И двамата гости са скептични, че конфликтът ще приключи бързо. Фанатизмът на управляващите в Иран и високите политически залози правят компромиса труден.

„Цената ще е висока за всички. Ако войната продължи, последствията ще се усетят по целия свят – включително чрез инфлация и икономически сътресения“, предупреждава Мосадегпур.

Въпреки това той остава оптимист, че краят на конфликта може да донесе политическа промяна в Иран и един ден да му позволи отново да види семейството си.

Двете лични истории – на иранеца, който живее далеч от родината си, и на българския журналист, който прекарва нощите в бомбоубежище – показват как войната в Близкия изток превръща живота на милиони хора в ежедневие на страх и несигурност.