България

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

Иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта

13 март 2026, 14:51
Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"
Източник: Телеграфно подкастът

В новия епизод на „Телеграфно подкаст“ за войната в Близкия изток двамата гости – иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта. Мосадегпур живее в България от 21 години, а Петров се намира в Израел точно когато напрежението ескалира.

Мехди Мосадегпур
Мехди Мосадегпур Източник: Телеграфно подкастът
  • Без връзка със семейството в Иран

Мехди Мосадегпур, който по български документи се води Медиан Мосадов, почти няма връзка със семейството си в Иран. Родителите му и двамата му братя живеят близо до Техеран, в район до петролни резервоари, които са били ударени при атаките. Информация за тях получава едва чрез колега, който за кратко се свързва с интернет.

„Разбрах само, че са живи и здрави. Но са в огромен стрес и шок. Когато има взривове, жилището им се разтърсва“, казва Мосадегпур.

В Иран няма система от убежища като в Израел. Хората сами преценяват къде да се скрият по време на бомбардировки. Мосадегпур не е виждал семейството си повече от две десетилетия, защото всяка връзка е опасна за тях.

Мехди в Мюнхен на митинга в подкрепа на сина на шаха
Мехди в Мюнхен на митинга в подкрепа на сина на шаха Източник: Личен архив
  • Израел: сирени и скривалища

Журналистът Камен Петров се озовава в Израел на гости точно когато конфликтът се засилва. Той описва как сирените за въздушна тревога са част от ежедневието.

„Тази нощ два пъти трябваше да слизам в скривалището – в 3 и в 5 часа. Страшно е, но хората тук са свикнали. Живеят с това десетилетия“, разказва Петров.

При сигнал за тревога хората трябва незабавно да търсят убежище – в специални помещения в сградите или до стена, ако са на улицата. Израелците са привикнали към подобни ситуации, тъй като държавата им живее в постоянен конфликт от създаването си. Въпреки това напрежението се усеща заради жертвите и икономическата цена на войната.

Бомбоубежището в Катания, Израел, където се крие Камен Петров
Бомбоубежището в Катания, Израел, където се крие Камен Петров Източник: Камен Петров
  • Репресии и страх в Иран

Според Мехди Мосадегпур натискът върху хората в Иран е огромен. Властите предупреждават, че всеки, който излезе на протест, ще бъде смятан за враг. Той споделя лична трагедия – брат му е бил арестуван по време на протестите преди два месеца.

„След това той не говори. Страхува се. Дори не смее да контактува с мен“, казва Мосадегпур.

По думите му тогава силите на режима са убили десетки хиляди хора. Брат му прекарва месец в затвора и е освободен само заради здравословни проблеми.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Надежди за промяна

Мосадегпур смята, че режимът в Иран рано или късно ще падне, но това ще стане трудно и с много жертви. Много иранци виждат алтернатива в Реза Пахлави – синът на последния шах на Иран, който обещава свободни избори и промяна на политическата система.

„Хората искат бъдеще. А при този режим бъдеще няма“, подчертава той.

Подкрепата за режима в страната е едва 2–3 процента от населението. Мосадегпур е бил в Мюнхен неотдавна, където над 20 000 иранци от цяла Европа се събират, за да видят сина на шаха на живо и да покажат подкрепата си.

  • Войната няма да свърши скоро

И двамата гости са скептични, че конфликтът ще приключи бързо. Фанатизмът на управляващите в Иран и високите политически залози правят компромиса труден.

„Цената ще е висока за всички. Ако войната продължи, последствията ще се усетят по целия свят – включително чрез инфлация и икономически сътресения“, предупреждава Мосадегпур.

Въпреки това той остава оптимист, че краят на конфликта може да донесе политическа промяна в Иран и един ден да му позволи отново да види семейството си.

Двете лични истории – на иранеца, който живее далеч от родината си, и на българския журналист, който прекарва нощите в бомбоубежище – показват как войната в Близкия изток превръща живота на милиони хора в ежедневие на страх и несигурност.

Източник: Телеграфно подкастът    
Близкоизточен конфликт Иран Израел Мехди Мосадегпур Камен Петров Живот по време на война
Последвайте ни
След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Кабинетът ще сезира КС, ако НС го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
13-те най-лоялни кучета в историята

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 4 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 5 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 6 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 17 минути

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 39 минути

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 58 минути

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

България Преди 1 час

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

България Преди 1 час

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

<p>Борисов: Вместо да ни благодарят,&nbsp;те правят безумни изказвания</p>

Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

България Преди 1 час

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 1 час

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 1 час

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

България Преди 2 часа

Пратката е пристигнала от Южна Корея

<p>Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран</p>

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Свят Преди 2 часа

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

Аварии спряха парното и топлата вода в редица квартали на София

България Преди 2 часа

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва

Свят Преди 2 часа

Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Иран заплаши: „Имаме много изненади“. Защо цените на петрола може да не спаднат

Свят Преди 2 часа

Анализатори казват, че нарушаването на доставките вече е „вградено“ в цените на петрола и газа, което заплашва да задържи по-високите цени на бензина и по време на междинните избори. Вижте пет причини, поради които високите цени на петрола може да се задържат

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Мъж зарови „Боинг 737“ в градината си, за да го използва като ядрен бункер

Свят Преди 2 часа

44-годишният Дейв Билингс купува фюзелаж на Boeing 737 от Facebook Marketplace. В момента той превръща корпуса във втори бункер, който планира да зарови в градината на дома си

Марко Рубио и Доналд Тръмп

Огромните обувки на Марко Рубио карат хората да си задават един въпрос - кой ги е купил?

Свят Преди 2 часа

Моден гаф или унизителен ритуал: Слухове, че Доналд Тръмп лично избира обувките на министрите си, взривиха социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Башар Рахал влиза в “Наследникът”

Edna.bg

Дженифър Лопес година след развода: Най-щастлива съм, когато съм сама

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Локомотив Пловдив - Септември, взет от ЦСКА започва за "смърфовете"

Gong.bg

Веласкес: Енергията и атмосферата в Левски са доста добри, няма да подценим Берое

Gong.bg

Майката на Николай Златков: Според документите в черепа му са открити два проектила

Nova.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg