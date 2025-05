Истински драми и силни емоции белязаха наградите БАФТА: Ето кои звезди блеснаха най-силно

„Mr Loverman“ и „Г-н Бейтс срещу пощата“ бяха сред големите победители на телевизионните награди БАФТА в неделя вечер — церемония, която изненада мнозина с разнообразието на отличените.

Драматизацията на скандала с пощенската служба от ITV, разкрила фалшиви присъди срещу заместник-началници на пощенски станции, беше отличена с наградата за най-добър драматичен сериал. Допълнително, ITV получи специална награда за силното обществено въздействие на поредицата.

Продуцентът Патрик Спенс коментира: „Тази история имаше такъв отзвук, само защото хората, които я гледаха, се надигнаха и поискаха действия с ярост.“

Междувременно „Mr Loverman“ — разказ за възрастен мъж, чийто брак се разпада, след като се разкрива дългогодишната му връзка с негов приятел — спечели две от най-важните актьорски отличия. Приемайки наградата за лимитирана поредица от името на „Г-н Бейтс срещу пощата“, Спенс заяви, че реакцията на зрителите е доказателство, че обществото „не търпи лъжци и насилници“.

Той допълни: „Може би това е предупреждение към онези, които би трябвало да ни защитават — по-добре е да не злоупотребяват с властта си. Нашето предаване не промени закона — хората от тази нация го направиха.“

Управляващият директор на ITV Studios, Кевин Лиго, посочи, че продукцията е част от „дълга телевизионна традиция да се осветляват корупцията, престъпленията и съдебните грешки“, като подчерта: „Но нищо досега не е имало въздействието на Г-н Бейтс.“

Въпреки успеха на драмата, Тоби Джоунс и Моника Долан, двете ѝ водещи звезди, не успяха да спечелят в актьорските категории.

Наградата за най-добра главна актриса отиде при Мариса Абела за ролята ѝ в „Индустрия“, докато Лени Джеймс и Арион Бакаре от „Mr. Loverman“ грабнаха отличията за главна и поддържаща мъжка роля.

„Не вярвах, че ще ми се случи“, каза Джеймс, определяйки наградата като „фантастична чест“, и изрази уважение към другите номинирани — сред които бяха Дейвид Тенант, Мартин Фрийман и Ричард Гад.

Джеймс благодари на писателката Бернардин Еваристо, по чиято книга е базиран сериалът: „Благодарим ви, че ни се доверихте с вашите герои.“

