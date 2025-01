Обявиха номинациите за наградите БАФТА

Я сни са вече всички номинации за британските кинонагради БАФТА. Папският трилър „КонклавЧ получи най-много номинации за наградите на Британската академия за кино и телевизия, съобщават световните осведомителни агенции и Би Би Си.

„Конклав“ е с 12 номинации за отличията, следван от испаноезичната музикална криминална комедия „Емилия Перес“ с 11. „Бруталистът“ получи девет номинации за БАФТА, следван от „Злосторница“ и „Дюн: Част втора“ и отличения със „Златна палма“ в Кан „Анора“ и биографичния филм за Боб Дилън „Напълно непознат“ с шест.

Ето и номинациите:

Най-добър филм:

„Конклав“

„Емилия Перес“

„Анора“

„Напълно непознат“

„Бруталистът“

Най-добър британски филм:

„Птица“

„Гладиатор“ II

„Блиц“

„Конклав“

„Трудни истини“ ( Hard Truths)

Kneecap

„Лий“

„Love Lies Bleeding“

„The Outrun и Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl“

Най-добър актьор:

Ейдриън Броуди („Бруталистът“)

Тимъти Шаламе („Напълно непознат“)

Колман Доминго („Синг Синг“)

Ралф Файнс („Конклав“)

Хю Грант („Еретик“)

Себастиан Стан („Стажантът“)

Най-добра актриса :

Синтия Ериво („Злосторница“)

Карла София Гаскон („Емилия Перес“)

Мариан Жан-Батист (Hard Truths („Трудни истини“)

Майки Мадисън („Анора“)

Деми Мур („Веществото“)

Сърша Ронан („The Outrun“)

Гаскон става първата транссексуална актриса, номинирана за БАФТА.

Най-добър режисьор:

Шон Бейкър („Анора“)

Брейди Корбет („Бруталистът“)

Едвард Бергер („Конклав“)

Дени Вилньов („Дюн: Част втора“)

Жак Одиар („Емилия Перес“)

Корали Фаржа („Веществото“)

Най-добър актьор в поддържаща роля:

Юра Борисов („Анора“)

Кийрън Кълкин („Истинска болка“ (A Real Pain)

Кларънс Маклин („Синг Синг“)

Едуард Нортън („Напълно непознат“)

Гай Пиърс („Бруталистът“)

Джеръми Стронг („Стажантът“)

Най-добра актриса в поддържаща роля:

Селена Гомес („Емилия Перес“)

Ариана Гранде („Злосторница“)

Фелисити Джоунс („Бруталистът“)

Джейми Лий Къртис (The Last Showgirl)

Изабела Роселини („Конклав“)

Зоуи Салдана („Емилия Перес“)

Любопитното в тази категория е, че изправя една срещу друга две звезди на поп музиката – Селена Гомес и Ариана Гранде.

Оригинален сценарий: „Анора“, „Бруталистът“, Kneecap, „Истинска болка“ и „Веществото“, а за адаптиран – „Напълно непознат“, „Конклав“, „Емилия Перес“, „Момчетата от Никел“ и „Синг Синг“.

С номинации за най-добър неанглоезичен филм са „Всичко, което си представяме като светлина“ (All we imagine as light), „Емилия Перес“, I'm Still Here, Kneecap и „Семето на свещената смокиня“.

В категорията за най-добър анимационен филм са номинирани „Флоу“ (Flow), „Отвътре навън 2“, „Дивият робот“ и Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl.

Номинираните документални филми са Black Box Diaries, „Дъщери“, No Other Land, „Супермен: Историята на Кристофър Рийвс“ и „Уил и Харпър“.

Анализаторите отбелязват, че в номинациите за БАФТА е постигнато жанрово разнообразие, но представянето на жените в различните категории е слабо. Сред номинираните за най-добър филм, например, няма продукция, режисирана от жена, а в режисьорската надпревара участва само една дама – французойката Корали Фаржа.

Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на 16 февруари на церемония в Кралската фестивална зала на центъра „Саутбанк“ в Лондон. Водещ на шоуто за втора поредна година ще бъде актьорът Дейвид Тенант.

