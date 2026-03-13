Свят

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

13 март 2026, 14:07
Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис
Източник: Getty

М еган Маркъл направи емоционално посещение в Детската болница в Лос Анджелис (CHLA) в четвъртък, 12 март.

44-годишната херцогиня на Съсекс първо посети зоната „Творчески оазис“, където прекара време в рисуване с акварел заедно с малките пациенти. След това Меган обърна специално внимание на децата, приковани на легло, които не успяха да се присъединят към общото занимание в залата за игри.

Визитата ѝ е част от мащабната едномесечна кампания на CHLA под надслов „Направете март важен“ (Make March Matter).

„Make March Matter е ежегодна кампания за набиране на средства за CHLA, която обединява известни личности, бизнеси и по-широката общност в подкрепа на мисията ѝ за създаване на надежда и изграждане на по-здравословно бъдеще“, се казва в официално изявление на болницата. „Събраните средства ще помогнат на лечебното заведение да предостави на болните и критично наранени деца най-висококачествени грижи, изследвания и иновации – дейност, която е запазена марка на CHLA всеки ден през последните 125 години.“

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал. Това не е първото посещение на херцогинята в това заведение – тя беше там и през 2024 г., за да проведе сесия по „терапевтично четене“.

„Децата се смееха и пееха, докато херцогинята влизаше в роля с всяка обърната страница. Тя четеше с огромно търпение любими детски класики като „Роузи Ривиър, инженер“ (Rosie Revere, Engineer), „Пийт Котаракът“ (Pete the Cat) и „Видях един котарак“ (I Saw a Cat)“, споделиха тогава от CHLA. Меган помагаше на децата и с образователни STEAM дейности, вдъхновени от всяка книга.

Във видео от посещението се вижда как тя поздравява малчуганите, събрали се за четенето, и с вълнение показва корицата на една от книгите с думите: „Това е една от любимите ми!“.

Тази публична поява идва непосредствено след новината, че Меган ще се присъедини към женския ретрийт „Уикенд на момичетата“ (Girls' Weekend), организиран от подкаста Her Best Life. Събитието е част от предстоящото ѝ посещение в Австралия заедно с нейния съпруг, принц Хари.

Програмата, която ще се проведе от 17 до 19 април в хотел InterContinental Sydney Coogee Beach, включва лекции на вдъхновяващи оратори и „гала вечеря с личен разговор с Меган, херцогинята на Съсекс“. В прессъобщението събитието е описано като „интимна вечер без аналог“.

Говорител на Меган и Хари потвърди пред списание PEOPLE, че двойката ще пристигне в Австралия в средата на април, за да „участва в редица частни, бизнес и филантропски ангажименти“. Това ще бъде първото им общо пътуване до страната от повече от седем години. Децата им – 6-годишният принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет – няма да пътуват с тях.

Меган Маркъл Детска болница в Лос Анджелис Кампания Набиране на средства Малки пациенти Терапевтично четене
